El estado de Misuri (EEUU) ejecuta a un reo por el asesinato de una mujer en 1998 pese a dudas sobre las pruebas

El estado de Misuri (Estados Unidos) ha ejecutado este martes mediante inyección letal a un reo que se encontraba en el corredor de la muerte tras ser condenado por el asesinato de una mujer en 1998, pese a que su condena fue cuestionada por un fiscal al argumentar que las pruebas de ADN del cuchillo utilizado podrían sugerir que no fue el asesino. El hombre, identificado como Marcellus Williams, de 55 años, ha sido ejecutado alrededor de las 18.00 horas (hora local) en la prisión estatal de Bonne Terre, después de que el Tribunal Supremo se negara a conceder una suspensión de la ejecución, según ha podido saber la cadena de televisión estadounidense CNN. Los abogados de Williams habían presentado una serie de apelaciones basándose en nuevas pruebas, incluido un supuesto sesgo de selección del jurado y la contaminación antes del juicio del arma utilizada en el crimen. La familia de la víctima había pedido también que se le perdonara la vida al recluso. Innocence Project, organización sin fines de lucro que trabaja para liberar a presos inocentes, prevenir condenas injustas y crear sistemas de justicia justos, ha denunciado que "esta noche Misuri ha ejecutado a un hombre inocente" y ha trasladado sus condolencias a sus seres queridos, que "han sufrido una pérdida y un trauma inimaginables". El acusado fue condenado en 2001 por el asesinato de Felicia Gayle, experiodista que fue encontrada muerta a puñaladas en su casa en 1998. "Williams es un hombre negro condenado por matar a una mujer blanca que mantuvo su inocencia hasta el final. Su condena se basó en el testimonio de dos testigos presenciales a quienes se les pagó por su testimonio. Ninguna prueba de ADN lo vinculó con el crimen", ha relatado la ONG. La Fiscalía de San Luis argumentó que las pruebas de ADN del cuchillo utilizado en el asesinato podrían sugerir que Williams no era el asesino de Gayle. Pero nuevas pruebas revelaron recientemente que el arma había sido mal manejada antes del juicio, cuando un fiscla adjunto y un investigador manipularon el arma sin guantes. La Fiscalía consideró que los nuevos hallazgos no le exoneraban. Además, un fiscal admitió haber eliminado a un potencial miembro del jurado porque "al igual que Williams era negro". "Hubo un componente racial en esto", dijo un abogado en una audiencia en el Supremo este lunes. Pero el Supremo decidió no detener la ejecución porque "no logró demostrar con evidencia clara y convincente la inocencia real de Williams o el error" en el juicio.

