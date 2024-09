El Banco de España se reunirá con la banca para examinar la independencia de las tasadoras y sus riesgos

El Banco de España tiene previsto reunirse de forma individualizada con las entidades bancarias españolas para examinar hasta qué grado la relación que mantienen con las sociedades de tasación puede afectar a la independencia de estas firmas, según varias fuentes del sector financiero consultadas por Europa Press. Las preocupaciones del supervisor comenzaron en el mes de junio, cuando decidió remitir una carta al sector, canalizada a través de las patronales bancarias AEB y CECA, en la que expresaba sus preocupaciones sobre ciertas prácticas que podrían poner en riesgo la independencia de las tasadoras, lo que conllevaría a su vez riesgos sobre la valoración de los activos. Fuentes del Banco de España consultadas por Europa Press declinaron hacer comentarios al respecto. Entre las preocupaciones del supervisor están prácticas del sector como que los pagos que se realicen sean en función del volumen, posibles imposiciones de tarifas planas o incluso que los encargos se vinculen a la celeridad con la que se realicen. Asimismo, la institución considera como un posible riesgo que estas prácticas puedan inducir a cierta sobrevaloración de los activos sobre los que están concediendo hipotecas. Fuentes del sector bancario consultadas por Europa Press han expresado su "sorpresa" por esta preocupación del Banco de España y lo consideran algo "llamativo", porque el propio organismo no solo supervisa a las entidades de crédito, sino también a 32 sociedades de tasación. También por el hecho de que es el cliente el que puede elegir la tasadora a utilizar durante la concesión de un préstamo hipotecario. En su último informe de estabilidad financiera, el de primavera de 2024, el Banco de España recogía que los indicadores de desequilibrio del precio de la vivienda estaban situados "en valores cercanos a una posición neutral". No obstante, recomendaba "mantener la vigilancia" sobre el sector para lograr detectar de forma temprana una potencial acumulación de riesgos. Desde 2022, el Banco de España ha multado a seis de las principales tasadoras de España (Gloval, Tecnitasa, Gesvalt, Tinsa, Tasalia y AtValor) por deficiencias en sus procesos de control interno, tanto a nivel administrativo, técnico como de personal. En general, el Banco de España ha considerado a la hora de imponer las sanciones que no había quedado "asegurada" la capacidad de estas sociedades para conocer la situación y las condiciones del mercado inmobiliario, el cumplimiento de las normas de valoración, su independencia o el control de las obligaciones de incompatibilidades. En su Memoria de Supervisión del año 2023, la última disponible, el propio Banco de España reconocía que la sociedades de tasación y sus respectivos cargos de administración "siguen siendo una prioridad supervisora" para la institución. En 2023, las 22 sociedades de tasación que integran la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) lograron una facturación conjunta de 266 millones de euros, un 8,8% menos que el año anterior, con un total de algo más de un millón de tasaciones realizadas.

