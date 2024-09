Cuerpo sigue rechazando la OPA de BBVA sobre Sabadell: "Sin nueva información, estamos en el mismo punto"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este miércoles que no hay ningún elemento nuevo de valoración sobre la mesa que le haya hecho cambiar su opinión de oponerse a la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por BBVA sobre el Banco Sabadell y su posterior fusión. "Estamos pendientes, por supuesto, del proceso, en donde somos muy respetuosos con la intervención de todas las instituciones que tienen que participar, entre ellas no sólo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sino también la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y estamos a la espera de conocer información adicional. Sin esa nueva información, nosotros estamos exactamente en el mismo punto", ha subrayado el ministro en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. Cuerpo ha señalado que, cuando estos organismos se pronuncien, el Gobierno hará su valoración, pero desde su perspectiva, pues cada institución "lo tiene que ver desde su ángulo". "Cada institución lo tiene que ver desde su prisma. El Banco Central Europeo, desde el ángulo de la estabilidad financiera, la CNMC desde el ángulo específico de competencia. Nosotros tenemos una visión horizontal, que no es otra que el interés común o el interés de los ciudadanos", ha remarcado. Cuerpo ha insistido en que el Gobierno tiene claro que esta operación supone "un peligro" por el exceso de concentración en el mercado y, ante esa preocupación, se ha pronunciado en contra de la misma. "El Banco Central Europeo tiene una competencia específica en términos de estabilidad financiera o de estabilidad del sistema financiero que no tiene nada que ver con la preocupación que yo acabo de señalar, que tiene que ver con la competencia, la situación de excesiva concentración y el impacto que eso pueda tener en los clientes o en elementos de inclusión financiera, entre otros", ha añadido. Preguntado por si se deberían flexibilizar las reglas de la competencia, como apunta el 'informe Draghi', Cuerpo se ha referido a la importancia del concepto de "mercado relevante" a la hora de valorar esta cuestión. "Si nosotros avanzamos en la integración del mercado europeo y el mercado relevante para el sistema financiero es de verdad el mercado europeo, evidentemente el impacto que tenga en competencia una fusión entre BBVA y Sabadell no será el mismo que si el mercado relevante es simplemente el mercado doméstico, el mercado español. Cuando hablamos de avanzar en el mercado único, esto es lo que nos permite evidentemente que estas empresas puedan adquirir escala y gran tamaño sin afectar de manera sustancialmente negativa a la competencia", ha afirmado. El ministro ha añadido que éste es el punto de dimensión europea adicional que recoge el 'informe Draghi' y que será también una de las competencias de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de Transición Limpia, Justa y Competitiva en la Comisión Europea y comisaria de Competencia. BBVA VE "REMOTO" EL POSIBLE VETO DE ECONOMÍA A LA OPERACIÓN BBVA actualizó el pasado viernes el folleto estadounidense de la OPA sobre Banco Sabadell para recoger el continuo rechazo que ha manifestado el ministro de Economía a la operación. En concreto, BBVA recoge en el documento que Cuerpo expresó su oposición a la OPA y la fusión de BBVA con Banco Sabadell el 10 de mayo, un día después de hacerse pública la propuesta. Asimismo, desde entonces ha mantenido ese rechazo siempre que se le ha preguntado públicamente por ello. En todo caso, el banco avisa de que esta postura del ministro se produce antes de haber conocido los informes del Banco Central Europeo (BCE), de la CNMV, de la Dirección General de Seguros o del de la unidad de prevención de blanqueo de capitales (Sepblac). El banco liderado por Carlos Torres también pone de manifiesto que el ministro se ha pronunciado "antes de la revisión y análisis de la propuesta por parte de los técnicos del Ministerio". "BBVA no tiene conocimiento de ningún precedente de una operación española en la que la fusión tras tomar el control de una entidad de crédito no haya sido autorizada por el Ministerio de Economía", asegura el banco en el folleto, por lo que considera su veto como una posibilidad "muy remota".

Compartir nota: Guardar