Carlo Ancelotti: "Nos tenemos que acostumbrar a que ha cambiado la regla de amarillas por protestar"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que la "regla" de las tarjetas amarillas por protestar "ha cambiado" y se tienen que "acostumbrar" y avanzó que es un tema que deben "evaluar" de manera interna, al mismo tiempo que informó de que el cambio de Kylian Mbappé se debió a que estaba "un poco cargado". "Ha cambiado la regla, hay que acostumbrase. No nos hemos acostumbrado, tenemos que evitar la protesta y punto. Las seis amarillas --también las amarillas ante el Espanyol-- son exageradas, tengo que hacer lo mío para evitarlo", dijo el italiano en la rueda de prensa posterior al triunfo por 3-2 ante el Alavés de este martes. El de Reggiolo admitió ante los medios de comunicación que el asunto de las protestas al árbitro es algo que tienen que "evaluar". "Y lo haremos entre nosotros", afirmó consciente de que la conducta con el colegiado ha perjudicado a sus jugadores en los últimos partidos. Además, defendió que "el fútbol es así" para explicar el final vivido en el Santiago Bernabéu, con el Alavés marcando dos goles rozando el 90' para acercarse en el marcador y luchar el empate cuando el encuentro estaba sentenciado. "Cuando tienes el partido acabado es suficiente un pequeño despiste y te marcan el primero", lamentó. "Y sale la desconfianza, es lo que nos ha pasado otras veces. Hay que destacar que durante 60 minutos el equipo ha jugado muy bien", analizó, antes de relatar que sacó a Jesús Vallejo "para dar descanso a Militao" y le exculpó de los dos goles en contra. "Nos hemos despistado un poco y he cambiado la línea a tres centrales. Con el segundo gol, quería tener a Rüdiger en el campo y no lo cambié por Jacobo Ramón", agregó. Ancelotti, que evitó opinar sobre la jugada en la que el Alavés pedía roja para Endrick por una patada sin balón a Mouriño, reveló que Kylian Mbappé está "un poco cargado". "Me ha pedido el cambio para evitar problemas", confesó a cinco días del derbi en el Metropolitano. "El equipo está muy bien, ha manejado bien el balón, con oportunidades de distinta manera, el equipo está mejorando, y nos viene bien porque el calendario es muy exigente. Queremos seguir así también el domingo, que va a ser un partido muy exigente", comentó. Finalmente, elogió la labor de Jude Bellingham como centrocampista y con menos presencia ofensiva que el curso pasado. "Está creciendo, ha dado la asistencia del segundo gol y ha jugado un partido muy completo. Tiene que acostumbrarse a entrar más en el área como el año pasado, pero ante un bloque bajo es más complicado. A Bellingham no le pido que marque goles, porque los podemos marcar en cualquier momento", zanjó.

Compartir nota: Guardar