Cádiz acoge un seminario para conocer cinco proyectos similares al de los Depósitos de Tabacalera

El Ayuntamiento de Cádiz y la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) han celebrado el Seminario Iberoamericano de Innovación y Transformación Urbana para conocer ejemplos de buenas prácticas llevadas a cabo en ciudades de esta red, en concreto, en Madrid, Barcelona, Lisboa (Portugal), São Paulo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina). Se trataba de analizar casos de renovación urbanística y creación de centros de emprendimiento que puedan servir de modelo para ponerlas en marcha en la parte ya rehabilitada de los antiguos Depósitos de Tabacalera. Este proyecto, enmarcado dentro de los programas de cooperación de la UCCI, arrancó hace meses con la identificación de varios ejemplos que podían aplicarse, si no en su totalidad, en algunas de sus partes, a la iniciativa gaditana, ha indicado el Ayuntamiento en una nota. La culminación, aunque no el punto final, ha sido este seminario que ha comenzado con una visita presencial a los antiguos depósitos de Tabacalera del alcalde, Bruno García, y la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, junto a los representantes de las ciudades. Ya en la Casa de Iberoamérica y de manera previa al comienzo de los debates y las exposiciones de cada ciudad, el alcalde de Cádiz, Bruno García, que también es vicepresidente de Desarrollo Económico, Turismo e Innovación de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), ha señalado que ha "tenido la oportunidad de hablar en Cádiz de transformación e innovación en las ciudades compartiendo experiencias con Madrid, Barcelona, Lisboa, Buenos Aires o São Paulo". Ha añadido que "esto nos permitirá conocer sus proyectos para que nos sirvan de ejemplo en nuestra ciudad con iniciativas como la que estamos desarrollando en los antiguos Depósitos de Tabacalera, que muy pronto será una realidad para todos los gaditanos". Por su parte, la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, ha manifestado que su organización tiene como misión la creación de una red entre las ciudades que la integran --un total de 29 con 76 millones de habitantes en total-- para "compartir experiencias y abordar los asuntos que más nos preocupan, como es el caso de las transformaciones de las ciudades y de sus núcleos urbanos". "Este seminario que hoy celebramos en Cádiz será sin duda muy enriquecedor ya que nuestras ciudades, unidas, crean una gran fortaleza", ha señalado. Tras la inauguración oficial, a la que también han asistido la delegada de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía, Teófila Martínez, ha llegado el turno de exposición de cada ciudad. Por parte de Madrid, José Luis Ramos, director artístico del Matadero, y Jaime Pruja, del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, han explicado "los desafíos" a los que se enfrentó la capital de España para poner en marcha este "relevante" centro cultural y cómo se gestiona actualmente. El caso de la Fábrica de Unicornios de Lisboa es uno de los más paradigmáticos a la hora de trazar paralelismos con los antiguos depósitos. Isabel Holguera, directora del Área Internacional de esta iniciativa de la capital portuguesa, ha explicado la transformación que sufrieron estas antiguas instalaciones, situadas en el llamado Hub Creativo do Beato, y cómo se gestionan actualmente desde un ente de colaboración público-privada. La Fábrica de Unicornios, que el alcalde de Cádiz conoció este mismo mes en una visita a Lisboa, se centra en cinco áreas estratégicas: emprendimiento juvenil, startups, scaleups, área de internacional y 'barrios creativos'. También el proyecto de São Paulo guarda "muchas semejanzas" con el de Cádiz, visibles incluso desde el punto de vista del diseño arquitectónico. El Complejo Gasómetro en el barrio de Mooca fue una planta de generación de gas a partir de carbón establecida a finales del siglo XIX. Ha pasado por diversas etapas de abandono y ahora está inmersa en una transformación, según ha explicado Julio Cesar Arruda, de la Gerência de Projetos de São Paulo. Como ciudad invitada también ha asistido Buenos Aires, representada por Ezequiel Mesquita, director del Área de Emprendedores del Gobierno de la Ciudad. Este ha centrado su exposición en proyectos desarrollados en la capital argentina como la Casa de Emprendedores, el centro TUMO de tecnología y creatividad para jóvenes, y el programa incuBAte. El seminario ha proseguido por la tarde con una ronda de preguntas del público, integrado por funcionarios municipales, concejales del equipo de Gobierno y de la oposición y representantes de asociaciones de vecinos e instituciones y colectivos empresariales.

