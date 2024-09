Valeria Pivato, directora argentina: "Dudo qué filmes argentinos irán a festivales internacionales en 2025"

La directora de cine, Valeria Pivato, ha agradecido al Festival de San Sebastián que acoja a su película 'La llegada del hijo', y al cine argentino, ya que muestra dudas de la capacidad que tendrá el país en 2025 para participar en festivales internacionales. "Dudo de cuántas películas argentinas podrán participar en 2025 en los festivales internacionales", ha asegurado en una entrevista con Europa Press, con motivo de la participación de su nueva película en New Directors. La argentina también se ha preguntado cómo será el 2025 para el sector y ha lamentado que cada vez sea "más difícil" para las cintas argentinas participar en eventos en el extranjero. "Estar en otro país es algo muy interesante y muy necesario por la visibilidad que se aporta", ha señalado. En este sentido, ha manifestado su tristeza al hablar sobre la actual situación del cine argentino. "Está en riesgo de desaparecer, tal y como lo conocemos ahora", apunta. Además, ha alertado de que los recortes no solo afectan al cine, sino también a la educación y a la salud. "Es un recorte muy desde la vista práctica y objetiva del número y, tal vez, sin consideración en el impacto social que puede llegar a tener", ha explicado, antes de recalcar que el cine argentino "está en riesgo". Pivato lo ha achacado al gobierno de Milei, aunque amplía su crítica y recuerda que el avance de los partidos de derecha se está dando a nivel mundial. "La cultura está pasando a ser como un valor de cambio", ha lamentado. UNA REVISIÓN A LA MATERNIDAD "CONDENADA" 'La llegada del hijo', también dirigida por Cecilia Atán, desafía a la figura materna tal y como se conoce y pone en tela de juicio el amor incondicional de una madre a su hijo, para retar al espectador a pensar sobre ello. "La sociedad nos ha dicho que muchas veces las madres, por ese amor incondicional, lo tienen que dar todo y que todo es posible. Sin embargo, nosotras intentamos plantear nuevas preguntas desde un lugar que propone revisitar la maternidad", ha explicado Cecilia Atán. Las directoras apelan a que todos los espectadores se den por aludidos y piensen acerca del concepto de maternidad, cuyo significado procede del pensamiento "retrógrado", según las realizadoras. "El concepto de las madres están para todo y siempre van a estar ahí cuando lo necesites, viene de ese pensamiento retrogrado de la sociedad. Una de las cuestiones en las que ahonda la película, subliminalmente, es como plantear el juicio del modelo hegemónico de madre", ha indicado. 'La llegada del hijo' aborda la relación de Sofía, interpretada por Maricel Álvarez, con su hijo Alan, que regresa a casa tras varios años recluido en un centro de menores por un crimen del que se irán conociendo detalles poco a poco. En relación con la interpretación de Maricel Álvarez, las cineastas elogian su profesionalidad y su talento, ya que les permitió explorar el personaje de Sofía "sin límites". "Maricel se descubrió para nosotras como una actriz maravillosamente generosa. No solo en la cuestión íntima y sexual de las escenas que tiene que transitar, sino en el propio abordaje de personajes, ella no tenía límites. Dio todo y más y hace que sea un personaje absolutamente fundamental", ha comentado Pivato. El elenco de este filme, una coproducción hispanoargentina que cuenta con la colaboración de la actriz española Greta Fernández, está integrado por la veterana Cristina Banegas, además del joven Angelo Mutti Spinetta, hijo de actores y nieto del músico Luis Alberto Spinetta.

