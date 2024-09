Six nombra a Juan Flames nuevo consejero delegado de BME en sustitución de Javier Hernani

Six, operador de la Bolsa de Suiza y de España a través de Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha nombrado a Juan Flames consejero delegado (CEO) de BME y director de BME Exchanges, con efectos desde el 15 de noviembre, en sustitución de Javier Hernani, según ha informado este martes en un comunicado. Flames, quien también será el primer ejecutivo de la compañía en el mercado español, reportará al 'global head' Exchanges y miembro del Comité de Dirección de Six, Bjorn Sibbern. El nuevo consejero delegado de BME cuenta con una "impresionante" trayectoria en los mercados internacionales de capitales. Actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de Mercados de Capitales en Barclays Bank Europe en Madrid. Con anterioridad a su cargo actual, Flames ocupó diversos puestos en Barclays Bank en Capital Markets y Banca de Inversión, tanto en el Reino Unido como en España. También pasó más de una década en Goldman Sachs, en Londres. El hasta ahora máximo responsable de BME en España, Javier Hernani, centrará su actuación al frente de la unidad de negocio Securities Services de Six, a la par que continuará dirigiendo esta unidad de negocio como miembro del comité de dirección de la compañía y continuará en el consejo de administración de BME. El presidente de BME y consejero delegado (CEO) de Six, Jos Dijsselhof, ha destacado que Flames aporta una amplia experiencia y conocimiento de los mercados de valores en España, junto con un perfil de mercado internacional que apoyará los esfuerzos de crecimiento e innovación que la compañía viene implementando desde 2020.

