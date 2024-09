Rusia alerta del riesgo de "completa desestabilización" en Oriente Próximo

Las autoridades de Rusia han alertado este martes de que el repunte de las hostilidades entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá, incluidos los bombardeos ejecutados el lunes por el Ejército israelí contra territorio libanés, que dejaron cerca de 500 muertos, suponen una amenaza de "completa desestabilización" en Oriente Próximo. "Desde luego, es un suceso que tiene un potencial extremadamente peligro", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha recalcado que entre las posibles consecuencias figura "una expansión del conflicto" y "la completa desestabilización de la región", según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. "Esto nos causa una gran preocupación", ha reconocido. Por su parte, el embajador ruso en Líbano, Alexander Rudakov, ha recomendado a "los que no se sientan seguros y estén en Líbano" que "usen vuelos comerciales mientras el aeropuerto sigue operando con casi total normalidad", según ha informado la cadena de televisión Rossiya 24. En este sentido, el embajador de Rusia en Israel, Anatoli Viktorov, ha reiterado la recomendación de Moscú contra los viajes al país. "No prohibimos las visitas de nuestros ciudadanos a Israel, pero les pedimos que adopten una postura equilibrada sobre la necesidad de este tipo de visitas y llevarlas a cabo sólo en situación de extrema necesidad". Durante los últimos días se ha registrado un repunte de las tensiones, especialmente tras la oleada de explosiones coordinadas la semana pasada en dispositivos de comunicación usados supuestamente por Hezbolá, que dejó alrededor de 40 muertos y unos 3.000 heridos. Posteriormente, más de 50 personas murieron el viernes en el bombardeo ejecutado por Israel contra el sur de la capital de Líbano, Beirut, entre ellos Ibrahim Akil, un alto cargo del grupo libanés. Las hostilidades en la región estallaron después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas lanzaran el 7 de octubre una serie de ataques contra Israel que dejaron casi 1.200 muertos y más de 250 rehenes. El Ejército israelí inició entonces una cruenta campaña militar contra Gaza que se salda por el momento con más de 41.400 muertos, a los que se suman más de 700 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este. Los ataques del 7 de octubre, denominados 'Inundación de Al Aqsa' por Hamás y sus aliados, llevaron además a la apertura del frente en la frontera entre Israel y Líbano, con combates constantes desde hace más de once meses. Además, los hutíes y milicias proiraníes de Irak han lanzado misiles y drones contra Israel --que ha ejecutado bombardeos contra territorio de Líbano, Siria y Yemen-- en respuesta a su ofensiva contra Gaza.

Compartir nota: Guardar