Rosalía estrenará esta noche a nivel mundial en Barcelona su nueva canción, 'Omega'

Barcelona (España), 24 sep (EFE).- La cantante española Rosalía estrenará esta noche a nivel mundial en Barcelona, en el marco del espectáculo piromusical con el que concluyen los actos de las fiestas patronales de la capital catalana, su nueva canción, titulada 'Omega', junto al cantante madrileño Ralphie Choo, nueva revelación de la música urbana.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado este martes, día central de las fiestas de 'La Mercè', del estreno de la nueva canción de Rosalía, de la que la artista ya adelantó este lunes un fragmento cantado a capela en su canal de WhatsApp, pero sin desvelar más detalles de la misma.

El comunicado del ayuntamiento indica que la canción forma parte de la 'playlist' que se ha preparado para el denominado 'piromusical', espectáculo de música y fuego de esta noche en una de las principales avenidas de la ciudad, a los pies de la montaña de Montjuïc.

"Este regalo de la cantante a la ciudad permitirá al público barcelonés disfrutar en primicia de casi tres minutos de su nuevo tema en estreno mundial", indica la nota.

El piromusical ofrecerá, por segundo año consecutivo, una banda sonora de autor, espectáculo que esta noche protagonizará Rosalía, un día antes de su cumpleaños.

Este lunes Rosalía anticipó un pequeño fragmento de aparentemente una copla, y que podría formar parte de su próximo proyecto musical.

"Tú y yo perdíos, entre amapolas / Tus ojos relucen, son dos pistolas / Las lenguas se abrazan, ya no están solas / En la memoria me has disparao", canta en un audio que ha compartido con los seguidores de su canal en WhatsApp.

La novedad en torno a este nuevo fragmento de música compartido se unía al críptico avance que hizo hace unos días en su perfil de Instagram en torno a la letra con la que concluye el alfabeto griego, 'omega', que se especula con que podría ser un elemento clave en torno a su próximo proyecto musical. EFE

