Petro llama "criminal" a Netanyahu y advierte de que con la destrucción de Gaza "morirá toda la humanidad"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llamado "criminal" este martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, representante ha dicho, de una "minoría global" que permite y avala el bombardeo sobre el pueblo palestino. "Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda", ha advertido. "Resulta que el pueblo de dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de Estados Unidos, sino que el pueblo de dios es la humanidad toda, y los niños de Gaza eso eran, humanidad", ha dicho Petro en su discurso en la 79ª de la Asamblea General de Naciones Unidas. "Hay gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización, hay una lógica (...) se llama desigualdad social", en la que "el 1 por ciento más rico de la humanidad tiene más riqueza que el 95 por ciento de toda la humanidad junta", ha dicho. "Es en esta desigualdad (...) donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas, que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza. Netanyahu es un héroe para el 1 por ciento más rico de la humanidad", ha señalado el presidente colombiano. Petro ha incidido en esa relación entre crisis climática y conflictos armados, en la que "el 1 por ciento más rico de la humanidad" se opone a poner fin estas dinámicas en las que "el mundo del petróleo y del carbón" son sus "fuerzas". "Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación", ha afirmado. "Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice, y qué debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan '¡viva la libertad, carajo!' Pero es sólo la libertad del 1 por ciento más rico de la población mundial", ha dicho parafraseando al presidente argentino, Javier Milei. Petro ha dicho que "el libre mercado no era la libertad" sino la "maximización de la muerte" que "permite que se tiren bombas a las mujeres, ancianos y niños de Gaza, de Líbano o de Sudán, o se bloqueen económicamente los países rebeldes, que no encajan en su dominio, como Cuba o como Venezuela". El presidente colombiano ha advertido de que el tiempo se acaba mientras algunos insisten en acumular riqueza viendo como el resto se extingue y en esas apela a los pueblos del mundo a no permitir que esto ocurra. "Ya no es la hora de los gobiernos, sino la hora de los pueblos. El tiempo ya se acabó, o levantamos la bandera de la vida, o nuestros pueblos se llenarán de cementerios", ha dicho un Petro para quien es necesario que las sociedades se unan "para defender su propia existencia en el planeta". "Hoy el saber humano es más colectivo que nunca. Ayudarnos siempre fue la magia que nos permitió sobrevivir durante un millón de años en este planeta (...) La ayuda mutua, la construcción colectiva del saber, la humanidad como nuevo sujeto político, es la base de una nueva significación del socialismo", ha dicho.

