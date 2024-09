Otegi dice que están dispuesto a apoyar los Presupuestos Generales del Estado porque el recambio es PP-Vox

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que su formación política votará a favor de los Presupuestos del Estado, aunque los negociará, y cree que el presidente Pedro Sánchez "va a aguantar"."El recambio es PP-Vox", ha advertido. En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Otegi ha considerado que Sánchez tiene "la voluntad de permanecer". "Vamos a ver qué pasa con los Presupuestos, sabiendo cuáles son las dificultades", ha añadido. Tras asegurar que tienen disposición a respaldar las cuentas públicas, ha señalado que aún tienen que negociar y, de hecho, ya han empezado a hablar ambas partes. No obstante, ha admitido que hay "un problema principal, que la política convencional y el interés partidista se impone sobre las necesidades generales", ha subrayado. Arnaldo Otegi ha recordado que "el sostenimiento de este Gobierno por parte vasca ha sido bastante sólido, no sólo por parte de EH Bildu, sino también por el PNV". "Creo que los dos somos reconocibles en nuestros intereses, en lo que defendemos, pero creo el PNV y EH Bildu mantenemos una cierta serenidad de ánimo y una cierta responsabilidad", ha indicado. En este sentido, ha resaltado que ambos partidos son "medianamente serios". "No quiero decir que los otros no lo sean, pero somos por lo menos previsibles. Y lo que decimos es, ¿ustedes tienen una alternativa mejor que la de la actual gobierno del Estado español?", ha preguntado. El líder de EH Bildu ha recordado que ellos son independentistas y, si hubiera posibilidad de alcanzar la independencia, lo harían "mañana", pero, de momento, esa no es la situación y ahora mismo "no hay mejor alternativa" que la del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Además, ha apuntado que "está bien esto de parar a la extrema derecha, porque esto ya tiene un beneficio en sí", ya que "los derechos de la gente, de los pueblos, de las naciones, de los trabajadores, de las mujeres, están mejor resguardados". Sin embargo, ha dicho que "tiene que haber un programa pactado entre todos de reformas democráticas", que es "lo que no hay". "Entonces, cada uno juega a sacar un poco lo que él cree que es de interés para él, y creo que esta es la gran debilidad de este Gobierno", ha manifestado. "NO TODOS SOMOS IGUALES" También cree que, a su juicio, hay "una segunda gran debilidad", y es la de "no encarar un modelo territorial alternativo al que plantea la derecha", y defender "claramente que España es un estado plurinacional". Al ser así, según ha avisado, "hay cosas que se entienden mal". "¿Por qué se va a entender mejor la financiación singular?, porque España es un estado plurinacional. Si empiezas a hacer el camino al revés, lo que das a entender es que estás haciendo por debajo una reforma que no te atreves a hacer por arriba. Creo que esa es una de las grandes debilidades en términos políticos, pero creo que este gobierno va a aguantar, y espero que vaya a aguantar", ha insistido. Arnaldo Otegi se ha mostrado convencido de que, si se asume que el Estado es plurinacional, "todo el mundo va a querer ser una nación", pero ha apuntado que la diferencia es que "las naciones tienen lengua propia". Por ello, ha manifestado que "aquí no todos somos iguales porque la Constitución dice que hay nacionalidades y regiones". "Una cosa es la igualdad en términos sociales y otra es entender que el modelo de reparto de poder político en el Estado tiene que obedecer a una lógica plurinacional", ha mantenido. Tras admitir que es "un debate difícil de hacer, sobre todo teniendo en cuenta la historia del Estado y teniendo en cuenta que aquí hay gente que se empeña en negar la evidencia", ha emplazado a respetar que hay una "nación vasca y la distribución de poder político se hará en función de eso". "Yo espero y deseo que alguna vez la izquierda española sea capaz de entender que compartir el modelo territorial con la derecha le lleva a un callejón sin salida", ha aseverado.

Compartir nota: Guardar