La Misión de la ONU en Líbano no contempla por ahora la evacuación pero cuenta con planes para ello

La Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) no contempla por ahora la evacuación de su contingente militar y civil, en el que hay unos 650 españoles, pero cuenta con planes para ello en caso de que la situación en el sur de Líbano, donde está desplegada, continúe deteriorándose. "Tenemos planeados todos los escenarios" tanto para la evacuación del personal militar como del personal civil, ha trasladado a Europa Press uno de los portavoces de la FINUL, Tilak Pokharel. "Ahora mismo no hay esfuerzos de evacuación en marcha", ha agregado, precisando que el contingente militar se encuentra en sus bases mientras que el civil está tanto en el cuartel general en Naqura como en las demás oficinas con que cuenta la misión, incluido Beirut. El portavoz no ha querido entrar en detalles sobre los planes de evacuación ni en qué circunstancias podría tomarse la decisión de retirar a los algo más de 10.000 efectivos que la componen, si bien ha precisado que la ONU la tomará "en base a la situación en el terreno y en consultas con el cuartel general y con los países que aportan tropas". En la actualidad, además de España, que aporta algo más de 650 efectivos, la misión cuenta con tropas de 50 países, los cuales, como Estados soberanos, podrían decidir de forma unilateral retirar a sus efectivos. Además, la FINUL está comandada desde febrero de 2022 por el teniente general español Aroldo Lázaro. La misión y su comandante están en "contacto constante" tanto con el Ejército israelí como con el Ejército libanés, ha explicado Pokharel, que ha confirmado que ante los bombardeos llevados a cabo la víspera por Israel en el sur y el este de Líbano en respuesta a los ataques por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá contra el norte de Líbano se han pausado por el momento las patrullas que realizaban los 'cascos azules' por la llamada 'Línea azul' que separa a las partes.

