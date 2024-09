La Fundación Cajasol inaugura en Huelva la muestra 'Fernando Botero. Sensualidad y melancolía'

La Fundación Cajasol inauguró este lunes en su sala de exposiciones 'El Comercial' de Huelva, la muestra 'Fernando Botero. Sensualidad y melancolía', una muestra que cuenta con quince de las obras más representativas del pintor colombiano. Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el acto ha contado con la participación del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, la comisaria de la exposición, Marisa Oropesa, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. De este modo, el presidente de la fundación ha explicado que se trata de "una selección de obras de uno de los grandes artistas de nuestro tiempo, recientemente fallecido". "Fernando Botero tenía, además, grandes vínculos con Andalucía por razones que tienen que ver con nuestra identidad cultural compartida y con su original propuesta artística", ha señalado. Por su parte, la comisaria de la exposición ha reivindicado la figura de Botero, afirmando que "sus esculturas han pasado por el mundo entero" y que "en casi todos los países del mundo hay una escultura o se ha hecho una exposición suya". "Él fue el creador del boterismo, que es una forma rotunda, además de que para él la palabra 'gordo' no existía, existe el volumen", ha añadido. En esta misma línea, la alcaldesa de Huelva se ha referido a Botero como "uno de los artistas más especiales por tener algo tan diferente a los demás y, además, en un mundo en el que vivimos, en el que las mujeres estamos intentando entrar en unos patrones de belleza a los que no podemos llegar". "El hecho de que haya una persona que trate los volúmenes de esta manera, como arte, como belleza, me parece muy importante, sobre todo de cara a las personas más jóvenes", ha remarcado. La exposición podrá visitarse hasta el 31 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 20,30 horas; y los sábados de 11,00 a 14,00 horas.

