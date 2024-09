Isa Pantoja recuerda con cariño a Julián Muñoz: "Es la mejor época que he vivido, sentí esa figura paterna"

A pesar de que la relación de Isabel Pantoja y Julián Muñoz terminó de la peor manera posible tras seis años de amor, Isa Pantoja siempre ha tenido buenas palabras para el exnovio de su madre, con el que convivió durante su infancia en la residencia de Marbella de la tonadillera, 'La pera'. Y lo ha vuelto a demostrar tras el fallecimiento del exalcalde, recordándolo con cariño y reconociendo que para ella fue una "figura paterna" en videollamada con el programa con el que colabora, 'Vamos a ver'. "Aunque se veía que podían ser sus últimas horas y que estaba muy malito, me ha provocado un shock" ha confesado cuando le han preguntado cómo se había tomado la noticia de su muerte. "Han pasado muchos recuerdos porque la verdad es que conmigo se ha portado siempre súper bien, con mucho cariño, y han sido momentos buenos" ha reconocido, confirmando que fue un hombre que la cuidó y que le quiso: "Y yo a él también". Un día triste para Isa en el que ha confesado que "la mejor época que yo he vivido es la de Marbella. Tengo recuerdos muy buenos. Yo era muy niña, tenía 7 años, cuando me fui de Marbella tenía 12 años, y mi niñez fue muy buena". "Sentía que éramos una familia, sentí esa figura paterna y mi madre estaba súper contenta porque él me daba mucho cariño y era recíproco por mi parte" ha recordado echando la vista atrás. "No quita que lo que hiciese estuvo mal, pero una cosa no quita la otra. Haberse arrepentido en sus últimos momentos y estar rodeado de toda su familia, creo que se ha ido super féliz" ha expresado, asegurando que a pesar de que no tenía trato con él desde los 16 años -cuando fue a Marbella a verle en el primer permiso penitenciario del exalcalde tras su entrada en la cárcel- le ha dado "pena" enterarse de su fallecimiento. Y es que aunque ha comentado que no ha sentido que le faltase una figura paterna ya que siempre contó con el apoyo de su madre y de su niñera Dulce, sí ha insistido en que recuerda "de una manera muy bonita" la época que vivió con Julián Muñoz cuando era pareja de la tonadillera. Muy sincera, Isa ha confesado que no entiende por qué el expolítico aseguró en sus últimas entrevistas que lo peor que le había pasado en la vida fue estar con Isabel Pantoja: "Yo les veía súper contentos y felices a los dos, yo a mi madre la veía feliz. Luego han pasado muchas cosas y creo que ambos no se hicieron nada bien". "Una cosa no quita la otra porque yo puedo hablar de mi perspectiva como niña porque siempre me trató súper bien, me escuchaba, estaba pendiente de mi... pero obviamente no estoy nada de acuerdo con lo que él dijo de mi madre" ha explicado. "En mi casa no he visto como mi madre hablaba mal de Julián y tampoco le he preguntado, que es a quien en realidad le tendría que preguntar, pero me extraña ese rencor porque al final con sus seres queridos ha terminado bien y ha estado hasta el último momento acompañado por todos. Pero no ha sabido pasar página en su rencor con mi madre y tampoco lo entiendo muy bien" ha reconocido. Una intervención que ha terminado con Isa dedicando unas bonitas palabras a Julián y transmitiendo su pésame públicamente a la familia. "Me da pena y me alegro que haya estado rodeado por su familia porque eso es súper importante. Para mí ha sido una persona que ha marcado mi vida en mi niñez, una etapa bonita. Una persona cariñosa, atenta y que me escuchaba sobre todo" ha concluido emocionada.

