El embajador de Israel ante ONU confirma que Netanyahu hablará el viernes ante la Asamblea

Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, confirmó este martes que el primer ministro de su país, Benjamín Netanyahu, viajará a Nueva York el jueves y pronunciará su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el viernes.

Sin embargo, precisó que todo dependerá de "la dinámica de lo que está pasando en Israel".

Sobre la posibilidad de que su país se embarque en una guerra abierta en el Líbano y comience una invasión terrestre, Danon la descartó: "No tenemos prisa por empezar ninguna invasión terrestre. No quiero enviar a mi hijo ni a ningún hijo a luchar en suelo extranjero. Aunque estamos determinados a proteger a los civiles de Israel, preferimos una solución diplomática", dijo.

"Y si eso no funciona, usaremos otros métodos para mostrar a la otra parte lo que pretendemos, pero no vamos a lanzarnos a la aventura tan rápido", insistió, explicando de nuevo que el fin último de Israel es alejar a Hizbulá de la Línea Azul, la frontera no reconocida entre Israel y Líbano.

Aficionado a los golpes de efecto, Danon mostró a los periodistas la fotografía supuestamente tomada en una vivienda libanesa donde se ve una lanzadera de misiles instalada en un escondrijo y con un boquete en la pared desde donde se disparan los proyectiles, para mostrar así cómo Hizbulá se camufla entre la población civil. EFE

