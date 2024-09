El Comité Paralímpico Español celebrará sus elecciones a la presidencia el 24 de octubre

El Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español (CPE) ha acordado la convocatoria de elecciones a la presidencia y demás cargos de representación de esta entidad para el próximo 24 de octubre, según confirmó este martes el organismo. Este órgano del CPE decidió este lunes esta convocatoria, además de aprobar el calendario electoral y el censo, y proceder al nombramiento de la Junta Electoral, que está compuesta por Mariano Ruiz como presidente, Borja Oses como secretario y Germán Alonso Alegre como vocal, todos ellos juristas. En cuanto al censo, lo forman los 44 miembros de la Asamblea General del CPE, quienes son electores y elegibles. De este modo, el 10 de octubre se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas a presidente, con el día 15 como fecha de cierre y con la obligatoriedad de presentar avales de al menos un 10 por ciento de los miembros de la asamblea. En las 48 horas siguientes a la finalización del plazo deberá producirse la proclamación de las candidaturas por parte de la Junta Electoral. Hay que recordar que el actual máximo mandatario de la entidad, Miguel Carballeda, ya dejó clara en los pasados Juegos Paralímpicos de París su intención de no presentarse a la reelección, por lo que el CPE tendrá un nuevo presidente Además de la elección del presidente, ese día también se someterán a sufragio de los miembros de la Asamblea General, las tres vicepresidencias y los cargos de secretario general, tesorero y vocales en representación de las federaciones unideportivas paralímpicas y de las federaciones no paralímpicas. En el caso de las elecciones a vocales de estos representantes federativos el plazo de presentación de candidaturas es algo más amplio, hasta el 17 de octubre, apuntó el comité. Durante la Asamblea General del 24 de octubre habrá un tiempo para la exposición del programa de cada candidato a presidente y a continuación se procederá a la votación, resultando elegido el candidato, si hubiera más de uno, que obtenga la mitad más uno de los votos en primera instancia o el que obtenga mayoría simple en una segunda votación. Una vez proclamado el nuevo presidente, éste realizará una propuesta de nombramiento de los tres vicepresidentes, secretario general y tesorero, que será sometida a votación de todos los asamblearios. Por último, se designarán el resto de los vocales del Comité Ejecutivo, los que son miembros natos en representación de las Federaciones Polideportivas Paralímpicas, uno en representación de las Federaciones Paralímpicas Unideportivas y otro de las Federaciones No Paralímpicas. En el caso de estas últimas dos elecciones, solamente pueden presentarse y pueden votar los miembros de la Asamblea pertenecientes a cada uno de esos dos colectivos, respectivamente. Asimismo, la Asamblea General deberá ratificar la composición de la Comisión de Garantías y la designación de la persona que ocupa la Dirección Gerencia del CPE, todo ello a propuesta del nuevo máximo mandatario.

