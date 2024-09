Descubren en Marruecos una sociedad agrícola desconocida del Neolítico

Un trabajo de campo arqueológico en Marruecos ha descubierto la sociedad agrícola más antigua hasta ahora desconocida de un período poco comprendido de la prehistoria del noroeste de África. Este estudio, publicado en Antiquity, revela por primera vez la importancia del Magreb en el surgimiento de sociedades complejas en el Mediterráneo en general. Con un entorno mediterráneo, una frontera con el desierto del Sahara y la travesía marítima más corta entre África y Europa, el Magreb está perfectamente ubicado como centro de importantes desarrollos culturales y conexiones intercontinentales en el pasado. Si bien la importancia de la región durante los períodos Paleolítico, de la Edad del Hierro y islámico es bien conocida, existe una brecha significativa en el conocimiento de la arqueología del Magreb entre aproximadamente el 4000 y el 1000 a.C., un período de cambio dinámico en gran parte del Mediterráneo. Para abordar este problema, un equipo internacional ha llevado a cabo un trabajo de campo arqueológico colaborativo y multidisciplinario en Oued Beht, Marruecos. Uno de los integrantes, el profesor de Cambridge Cyprian Broodbank, afirma: "Durante más de treinta años he estado convencido de que la arqueología mediterránea ha estado pasando por alto algo fundamental en el norte de África prehistórico tardío. Ahora, por fin, sabemos que era correcto y podemos empezar a pensar de nuevas formas que reconozcan la contribución dinámica de los africanos al surgimiento y las interacciones de las primeras sociedades mediterráneas". Como afirman los autores: "Durante más de un siglo, la última gran incógnita de la prehistoria mediterránea posterior ha sido el papel desempeñado por las sociedades de las costas del sur de África del Mediterráneo al oeste de Egipto. Nuestros descubrimientos demuestran que esta brecha no se ha debido a la falta de una actividad prehistórica importante, sino a la relativa falta de investigación y publicación. Oued Beht ahora confirma el papel central del Magreb en el surgimiento de las sociedades tanto mediterráneas como africanas en general". Estos resultados revelan que el yacimiento era el mayor complejo agrícola de este periodo en África fuera de la región del Nilo. Todas las pruebas apuntan a la presencia de un asentamiento agrícola a gran escala, de tamaño similar al de Troya, en la Edad del Bronce Temprano. El equipo recuperó restos de plantas y animales domesticados, cerámica y líticos sin precedentes, todos ellos datados del Neolítico Final. La excavación también reveló pruebas abundantes de fosas de almacenamiento profundas. Es importante destacar que se han encontrado yacimientos contemporáneos con fosas similares al otro lado del Estrecho de Gibraltar, en Iberia, donde los hallazgos de marfil y huevos de avestruz han apuntado desde hace tiempo a conexiones africanas. Esto sugiere que el Magreb fue fundamental en los desarrollos más amplios del Mediterráneo occidental durante el cuarto milenio a. C. Oued Beht y el noroeste del Magreb eran claramente partes integrales de la región mediterránea en general. Como tal, estos descubrimientos cambian significativamente nuestra comprensión de la prehistoria posterior del Mediterráneo y África. Como afirman los autores del artículo de Antiquity, "es crucial considerar a Oued Beht dentro de un marco más amplio de coevolución y conexión que abarca a los pueblos de ambos lados de la puerta Mediterráneo-Atlántico durante finales del cuarto y tercer milenio a. C. y, a pesar de todas las probabilidades de movimiento en ambas direcciones, reconocerlo como una comunidad distintivamente basada en África que contribuyó sustancialmente a la configuración de ese mundo social".

