CEAR reclama a Interior que paralice las expulsiones de saharauis y permita su entrada por razones humanitarias

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado este martes al Ministerio del Interior que paralice las expulsiones de las personas saharauis que se encuentran retenidas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde hace varios días, entre ellas familias con menores. Así, la organización ha pedido al Gobierno que autorice su entrada a territorio español por razones humanitarias, "un instrumento legal que permitiría estudiar cada caso en profundidad y de forma individualizada". Igualmente, ha señalado que la expulsión de estas personas y su entrega a Marruecos podría poner en "grave riesgo" sus derechos y sus vidas, por lo que ha añadido que las solicitudes de asilo que están todavía en trámite "deben ser valoradas bajo el criterio de prudencia y admitidas para su estudio con detenimiento". Además, ha destacado que todas estas personas provienen de territorios ocupados y por tanto sus solicitudes de apatridia se deben estudiar "de forma pormenorizada, no siendo posible en los breves plazos del procedimiento en frontera". En este sentido, CEAR ha reclamado que aquellas solicitudes de protección internacional que se considere que no cumplen con los requisitos para ser admitidas a trámite, sean autorizadas por razones humanitarias, atendiendo a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y ACNUR. Por último, ha recordado que las autoridades españolas deben garantizar en las instalaciones aeroportuarias la presencia de intérpretes de hassanía, el dialecto árabe que emplean la mayoría de saharauis, tal y como también ha recomendado el Defensor del Pueblo. Así, ha añadido que este requisito es "imprescindible" para poder obtener una valoración adecuada de los expedientes y ha denunciado que se está "incumpliendo" en "muchas ocasiones". "El Gobierno español tiene a su alcance herramientas legales para garantizar los derechos y las vidas de estas personas. Es una cuestión de voluntad política con un pueblo perseguido con el que tenemos una deuda histórica", ha afirmado el director de CEAR, Mauricio Valiente. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han elevado a once el número de solicitantes de asilo que han rechazado el desayuno este martes en señal de protesta, aunque ninguno ha precisado atención sanitaria. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció este lunes que los solicitantes de asilo procedentes de Marruecos que dicen ser saharauis perseguidos serán "deportados" si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente.

