Carmen Borrego se deja ver tras la entrevista de su hijo en televisión

Tras la entrevista de José María Almoguera el pasado viernes en televisión no habíamos vuelto a ver a Carmen Borrego. Sin embargo, este domingo ha reaparecido ante las cámaras acudiendo a hacer recados a una farmacia acompañada por su marido, José Carlos Bernal. Ya explicó en el plató de '¡De viernes!' que no podía hacer más de lo que llevaba haciendo estos meses: tender puentes con su hijo para que le dejara disfrutar de su nieto. Una Carmen completamente devastada se dejaba ver asumiendo todas las declaraciones de su hijo. Hoy, la hermana de Terelu Campos ha acudido a una farmacia y cuando la preguntábamos cómo se encuentra tras vivir el viernes uno de sus días más complicados, explotaba: "Dejaros de tonterías, que a la farmacia va todo el mundo, estoy fenomenal, de verdad, ya, no voy a decir nada más, gracias". Algo alterada, Carmen dejaba claro que no quiere que haya especulaciones sobre su estado de salud y que se dirigía a la farmacia a hacer recados habituales. Tras estas declaraciones, se metía en el coche donde le esperaba José Carlos y aseguraba estar "muy bien".

