Bankinter prioriza la Bolsa de EEUU y señala que tipos a la baja favorecen a acciones, bonos e inmobiliario

Bankinter ha señalado este martes en el marco de su estrategia inversora que sigue priorizando a la Bolsa de Estados Unidos -"que tan buenos resultados nos ha dado hasta ahora", han recalcado- por su potencial superior de revalorización y ha expuesto que, en un contexto marcado por los recortes de los tipos de interés, se verán favorecidos las Bolsas, los bonos y los activos inmobiliarios. Asimismo, según el informe de estrategia de inversión correspondiente al último trimestre de 2024 y elaborado por el equipo de análisis y mercados de Bankinter, le han otorgado al mercado español un potencial alcista para 2025 de un 11,9%, por encima de la previsión europea (+10,7%), pero claramente por debajo de lo pronosticado para la renta variable de Estados Unidos, que subiría un 25%. Sobre las razones que sustentan estas previsiones, el informe ha destacado el actual ciclo económico expansivo, sobre todo en Estados Unidos, caracterizado por una inflación a la baja, petróleo barato, tasas de paro cerca de mínimos históricos, beneficios empresariales aumentando a ritmos de doble dígito en Estados Unidos y dígito simple en Europa y el principio de una etapa de tipos de interés a la baja que se prolongará hasta 2026. Asociado al punto de los bancos centrales, los expertos de Bankinter han incidido en que el proceso de bajadas de tipos es global (a excepción de Japón y Brasil) y que está ya en marcha, extendiéndose hasta diciembre de 2025 en el caso del Banco Central Europeo (han estimado que aplicará su último recorte en su reunión de diciembre de 2025, para terminar en 2,5-2,65%) y hasta 2026 en los casos del Banco de Inglaterra (BoE) y la Reserva Federal (Fed). Ligado a esto, han apostado que el país británico concluirá su senda de recortes en junio de 2026 (hasta dejarlos en el 3,25%) y que el banco central estadounidense hará lo propio en julio al dejar las tasas de referencia en el entorno del 2,75-3%. "Debemos interiorizar que nos dirigimos hacia unos tipos de interés oficiales entre el 2,5% y el 3,25% en las principales economías desarrolladas, pero no inferiores", han advertido en el estudio para seguidamente señalar que las tasas de inflación se situarán en las proximidades del 2% para finales de 2026. Por todo ello, en un vistazo panorámico al trienio 204-2026, han resumido que el contexto puede que no sea perfecto, pero sí "francamente bueno", especialmente en comparación con el periodo pre-pandémico, que se caracterizó por un riesgo de deflación, tipos cero y crecimientos económicos anémicos. "Esta [etapa] es y será francamente mejor: crecimiento económico recurrente, tipos reales positivos, tasas de paro bajas o muy bajas y sin programas de compra forzada de bonos para sostener sus precios y facilitar la liquidez", han argumentado. TECNOLÓGICAS Y VALORACIÓN SECTORIAL Entrando al detalle del mercado, los expertos de Bankinter han sostenido que los precios de las tecnológicas no son ningún punto débil, en tanto que no creen que haya problemas con sus supuestos elevados precios o que haya una sobrevaloración. "Sencillamente porque no identificamos ninguna incoherencia considerando el rápido y sostenible ritmo de expansión de sus beneficios", han explicado para seguidamente remarcar que las compañías tecnológicas "mantienen una coherencia entre cotización y beneficios". Abriendo la mira, y recordando que la combinación de inflación, tipos, crecimiento, empleo y beneficios les parece provechosa, han señalado que mantienen prácticamente intacta su estrategia inversora, por la que siguen priorizando la Bolsa de EEUU, en tanto que sus sectores preferidos continuán siendo tecnología, semiconductores, ciberseguridad y tecnología de la salud. Asimismo, las 'utilities', inmobiliarias e infraestructuras se verán beneficiados en este entorno. Por contra, han retirado la apuesta por los valores de defensa, por la probable celebración de una conferencia de paz sobre Ucrania en noviembre, y de lujo, por la persistente debilidad en China.

