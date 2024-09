Previa del Real Madrid - Deportivo Alavés

El Real Madrid recibe este martes al Deportivo Alavés en la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2024-2025, solo cinco días antes del importante derbi ante el Atlético de Madrid, por lo que quieren ponerse a tono frente a los vascos para seguir con su invicto en su 'maratón' de septiembre, mientras que los 'babazorros' llegan eufóricos al Santiago Bernabéu e inmersos en la lucha por Europa. El feudo madridista acoge este martes (21.00 horas) otro encuentro de un frenético septiembre en el que el Real Madrid está obligado a no fallar para no ceder más terreno con el líder Barça, ahora cuatro puntos por encima. Y su siguiente obstáculo es un Alavés en racha, sexto con 10 puntos --solo cuatro menos que los blancos-- y en plena lucha por los puestos europeos. Poco a poco, los pupilos de Ancelotti van acercándose a un nivel óptimo en cuanto a juego y sensaciones, aunque los resultados refuerzan que los blancos van por buen camino. En este inicio, el conjunto madridista enlaza ocho partidos sin perder (6V y 2E), con cuatro triunfos consecutivos, para confirmar su fortaleza. Prueba de ello es su racha de imbatibilidad en LaLiga, que ya es de 38 partidos sin conocer la derrota (28V y 10E), cuando este martes ante el Alavés se cumple un año de la última, ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, un duelo que el año pasado fue un punto de inflexión para el que después fue campeón doméstico y de la Champions. Además, el Santiago Bernabéu ya es todo un fortín y garantía de éxito para los merengues, que no pierden como locales desde abril de 2023. Y este calendario saturado, con el derbi este domingo y luego el Lille en Champions y el Villarreal en el Bernabéu, obliga a Ancelotti a seguir con la política de rotaciones que ya comenzó en el amplio triunfo (4-1) ante el Espanyol de este sábado. Si contra los 'pericos' fu suplente un Vinícius que va de menos a más e hizo un gol y una asistencia, este martes sería el turno de Mbappé, reemplazado por un Endrick al que Ancelotti prometió la titularidad, y quizá un Jude Bellingham tocado en el hombro. Tampoco estará Dani Carvajal por molestias musculares ni el lesionado Eduardo Camavinga, que mira al derbi, por lo que Lucas Vázquez y un Fede Valverde que lo ha jugado todo hasta el momento apuntan a la titularidad, con el regreso de Aurélien Tchouaméni a la medular. La fórmula elegida por Ancelotti deberá rendir y insistir en despejar las dudas que rodean a la construcción madridista en lo que va de curso. Enfrente estará un Alavés que solo ha ganado una vez en el Santiago Bernabéu en el Siglo XXI --en noviembre de 2020 (0-1)--, la única ocasión que marcó en las últimas ocho visitas al feudo madridista, con 25 tantos en contra. Cinco de ellos fueron en el último Real Madrid-Alavés, al que, como en este martes, los vasco llegaron con confianza y tras tres victorias seguidas, pero volvieron a Vitoria con un doloroso 5-0. Ahora, los 'babazorros' también viven en estado de euforia, después de lograr tres victorias en los últimos cuatro encuentros. La última, ante el Sevilla en casa (2-1) para meterse en la pelea por los puestos europeos, al marchar sextos con 10 puntos --su mejor inicio desde 2018-19--. Aunque las goleadas de sus últimas visitas les obligan a viajar con escepticismo y realismo, aunque sin descuidar su ilusión por conquistar una plaza tan imponente. Para ello, deben preocuparse más de la parcela defensiva, después de no ofrecer la solidez esperada en un equipo siempre aguerrido. Los de Luis García Plaza han mejorado en ataque con nueve tantos a favor --solo se ha quedado sin marcar en uno de los seis partidos disputados-- y generando muchas más ocasiones, mientras han encajado siete goles, solo dejando la portería a cero en dos encuentros. El Santiago Bernabéu no parece el mejor escenario para mejorar como visitante --solo dos victorias en sus últimas diez salidas ligueras y sin marcar en cinco de ellas--, y García Plaza prepara rotación general para dar más frescura al equipo. Así, Carlos Vicente descansará, además de otros cambios como el regreso de Antonio Blanco, Guridi, Kike García, Benavídez o Luka Romero, suplentes ante el Sevilla. Además, si Novoa no llega, Mouriño ocuparía el carril derecho atrás. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Modric, Bellingham; Rodrygo, Endrick y Vinícius. DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Mouriño, Abqar, Pica, Diarra; Benavídez, Antonio Blanco, Guridi; Luka Romero, Kike García y Conechny. --ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C. Gallego). --ESTADIO: Santiago Bernabéu. --HORA: 21.00/DAZN y Movistar+ Plus 1.

