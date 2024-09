Pezeshkian asegura que Irán no quiere una guerra y ha advertido que de producirse "no habría vencedores"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha afirmado este lunes que Irán no quiere una guerra en Oriente Próximo y ha advertido de que un conflicto de grandes dimensiones no tendría vencedores. "Nosotros no queremos la guerra (...). Queremos vivir en paz", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde Nueva York, donde se encuentra de visita para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. "No queremos ser el motivo de la inestabilidad", ha añadido, según recogen medios estadounidenses. El mandatario iraní ha defendido el diálogo como medio de resolver la volátil situación regional y ha culpado a Israel de la escalada de la tensión con asesinatos en Teherán y otros lugares. "Sabemos mejor que nadie que si hay una guerra larga en Oriente Próximo no será beneficiosa para nadie en ningún lugar del mundo. Es Israel quien quiere provocar un conflicto así", ha argumentado. Pezeshkian ha criticado además a Estados Unidos y a otros países aliados de Israel por su "doble rasero" por sus críticas sobre Derechos Humanos contra Irán mientras ignoran las "atrocidades" de Israel en la Franja de Gaza. Al ser interrogado por las acusaciones desde Washington de fomento de las protestas contra Israel en los campus de las universidades norteamericanas, Pezeshkian ha calificado estas afirmaciones de "infantiles" y ha argumentado que las protestas se deben a la indignación por la situación en Gaza sin necesidad de que haya "sobornos" para salir a la calle a manifestarse. Sobre Ucrania, Pezeshkian ha asegurado que Irán está en contra de la "agresión rusa" sobre Ucrania y ha hecho un llamamiento al diálogo para resolver el conflicto. Está previsto que Pezeshkian intervenga ante la Asamblea General de la ONU el próximo martes, 24 de septiembre. Además tiene previsto mantener encuentros con una veintena de dirigentes mundiales, así como con emigrantes iraníes residentes en Estados Unidos, representantes religiosos, de medios de comunicación y de varios 'think tanks' estadounidenses. Este mismo lunes se ha reunido con el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel. También se encuentra en Nueva York el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien ha indicado que no se reunirá con su homólogo estadounidense, Antony Blinken. Además ha advertido del riesgo de caer en la "moda antirrusa". "No veo posibilidades en este momento y no creo que sea pertinente mantener esa conversación" con Blinken. "La última vez hablamos del acuerdo nuclear, pero ahora no hay una base adecuada. Es mi opinión como experto", ha argumentado Araghchi, quien fue negociador jefe sobre la cuestión nuclear antes que ministro de Exteriores.

