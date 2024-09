PACMA lamenta que no se retiere 'Tardes de Soledad': "Sufrimiento animal no puede ser legitimado como arte"

El Coordinador de PACMA Guipúzcoa, Asier Esparza, ha reiterado por carta al director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, su petición de que se retire de la pasarela de emisión del evento el documental de Albert Serra, 'Tardes de soledad', donde se sigue al torero Roca Rey. "Lamento profundamente la dirección de su respuesta y que, en mi opinión, se posiciona erróneamente en la libertad de expresión dejando de lado la realidad más oscura que subyace en sacar provecho artístico del sufrimiento de un animal sintiente", ha señalado en el texto, remitido a los medios de comunicación. En la carta, Esparza, que también ejerce como vocal de la Junta Directiva de la formación, ha especificado que al pedir la retirada del documental no busca "censurar" el arte en sí, sino "cuestionar la normalización de la violencia hacia los animales". "La tauromaquia, más allá de cualquier enfoque artístico, representa una forma de maltrato animal que no debería ser romantizada ni presentada como un espectáculo legítimo", ha subrayado. Tal y como han defendido otros portavoces de la organización, Esparza ha recalcado que el propio Albert Serra "deja claro" en su web que el documental "no es una denuncia social, sino que se presenta como un retrato artístico de la tauromaquia". En opinión del vocal de la Junta Directiva de PACMA, el enfoque que el director da a la sinopsis, donde habla de la creación de una "belleza efímera" a través de la confrontación entre la racionalidad humana y la brutalidad del animal salvaje, no "puede ocultar la realidad" de "la violencia y el horror hacia el toro". Esparza ha reconocido que "la libertad de expresión es fundamental", pero ha puntualizado que eso no "implica" que se deba "aceptar la normalización de la violencia bajo el disfraz de arte o tradición". "Aunque respeto su postura, seguiré defendiendo la mía, ya que está basada en valores éticos que considero fundamentales para una sociedad que aspire a ser más compasiva y justa y que, insisto, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, nuestro Zinemaldia, debería de tener entre sus valores más destacados, por cuestiones éticas, morales y de coherencia con el patrimonio de la ciudadanía", ha concluido.

