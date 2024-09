Feijóo subraya que en la posición del Gobierno sobre Venezuela "no está representada la mayoría del pueblo español"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes que "en todo lo que está haciendo" el Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la crisis política de Venezuela "no está representada la mayoría del pueblo español". "Las Cortes Españolas, junto con la mayoría del Parlamento Europeo, estamos en la defensa de sus derechos y de su libertad", ha ha expresado Feijóo ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, reiterando su "compromiso inequívoco con la democracia en Venezuela", un "pueblo hermano". El jefe de la oposición ha destacado que "en todo lo que está pasando y todo lo que está haciendo el Gobierno, no está representada la mayoría del pueblo español", para situar al PP como el partido que lidera a esa mayoría y señalar que del Ejecutivo no se esperan "soluciones", ya que "bastante tiene con lo suyo" en su "deriva". Tras reivindicar como una victoria del PP que el Congreso y el Parlamento Europeo reconocieran como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González con el voto en contra del PSOE, Feijóo ha dicho que las soluciones partirán de la sociedad y su partido está dispuesto a representarla.

