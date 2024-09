El presidente de Bolivia pide a Evo Morales dialogar y dice que no le dará "el gusto" de una guerra civil

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha pedido este domingo al expresidente Evo Morales dialogar, señalando que no le dará "el gusto" de una guerra civil en el país, donde simpatizantes de este último están participando en marchas que piden la renuncia del mandatario y garantizar la candidatura de Morales para los comicios de 2025, protestas en las que se han registrado enfrentamientos. "Evo, pido que rectifiques tu condicionamiento y aceptes la convocatoria del Defensor del Pueblo. Te vuelvo a decir con firmeza que tus acciones de violencia y de rechazo al diálogo no serán respondidas con renuncias y huidas desesperadas", ha afirmado a última hora de la noche en un mensaje televisado en el que ha estado acompañado de su 'número dos', David Choquehuanca. Arce ha instado a Morales a respetar el pacto social que se materializó en la Constitución que se promulgó en 2019, durante su mandato, y que establece una sola repostulación continua, según declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI). "La persistencia de tus posiciones y tu negativa a dialogar nos hacen ver que solo te motiva una obsesión política electoral y una ambición personal de poder que se reviste de una inexistente preocupación por los problemas del pueblo. Pese a este ambiente de confrontación, el gobierno ratifica su decisión de convocarte en el marco del respeto mutuo", ha indicado. La marcha evista dejó en su primer día más de una treintena de heridos cuando se enfrentó a una manifestación proguberanmental que tenía la intención de frenar su desplazamiento a La Paz. De hecho, este domingo se han registrado ocho heridos entre los asistentes a una convocatoria en defensa de la democracia en los alrededores de la capital. "Una guerra civil, como dice uno de tus operadores, es precisamente lo que quisieran los enemigos internos y externos de nuestro Estado (...), para ofrendar nuevamente al imperialismo, no lo permitiremos. Para que haya una guerra civil, se necesitan al menos dos frentes antagónicos y ese es un gusto que no te daremos. Nuestra apuesta es por la paz", ha declarado. Según el presidente boliviano, estas protestas están convocadas por simpatizantes del expresidente Evo Morales, a quien ha acusado de intentar "un golpe de Estado" al defender su candidatura dentro del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), dividido entre arcistas y evistas, después de remarcar que está "amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente por hacer lo que la Constitución" no le permite.

