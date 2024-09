El detenido por el último ataque a Trump confesó en una carta que era un "intento de asesinato"

Ryan Wesley Routh, detenido por intentar disparar contra el expresidente estadounidense Donald Trump en el campo de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida, escribió una carta en la que aseguró que los actos que iba a llevar a cabo en contra del magnate se correspondían con un "intento de asesinato". "Este ha sido un intento de asesinato contra Donald Trump, pero os he fallado. Lo he hecho lo mejor que he podido y he reunido toda la valentía que he podido. Ahora depende de vosotros terminar el trabajo; y ofreceré 150.000 dólares a quien pueda completarlo", reza la carta, escrita a mano y revelada este lunes por los fiscales. La investigación iniciada por las autoridades revela que Routh dejó una caja con municiones, cuatro teléfonos y varias cartas en el domicilio de un testigo varios meses antes del tiroteo, si bien esta persona no la abrió hasta conocer lo sucedido. "Trump puso fin a las relaciones con Irán como si fuese un niño y ahora Oriente Próximo se ha desmoronado", indica la misiva, recuperada por las autoridades después de que el testigo se pusiese en contacto con las fuerzas de seguridad. Los fiscales han detallado que Routh había escrito una lista con los lugares en los que Trump iba a llevar a cabo mítines electorales. Durante las labores de búsqueda, los investigadores encontraron seis teléfonos en su coche, en uno de los cuales había buscado información sobre cómo viajar desde Florida hasta México. Los agentes también hallaron 12 pares de guantes, un permiso de conducir de Hawái a nombre del sospechoso, así como un pasaporte y un cuaderno con decenas de páginas llenas de nombres y números sobre Ucrania, según ha recogido la cadena NBC News. Routh, de 58 años, fue acusado de dos cargos federales por uso ilegal de armas de fuego. La primera audiencia sobre su detención está prevista para este mismo lunes mientras que la lectura de los cargos se producirá previsiblemente una semana después. Este suceso es el segundo de estas características en el que se ve envuelto Trump en los últimos meses tras resultar herido en julio durante un mitin de campaña en Pensilvania. En aquella ocasión, el autor de los disparos murió tiroteado por las fuerzas de seguridad.

