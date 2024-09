David Ascanio nos confiesa cómo está llevando su separación de Laura Sánchez

Aunque su separación no salió a la luz hasta principios de junio, hace ya algún tiempo -varios meses- que Laura Sánchez y David Ascanio decidieron emprender caminos separados tras 15 años de relación y casi 6 de matrimonio. Poco tiempo después conocimos que la modelo había comenzado una relación con el torero David Ascanio y lo cierto es que su historia de amor es toda una realidad. Hace unos días pudimos hablar con David y nos confesaba que "nos llevamos muy bien y nos queremos mucho". Y es que juntos han sabido tener una buena relación "con mucho cariño, al final las cosas pasan, las etapas se terminan y uno tiene que aprender de eso". Ese cariño del que habla, el artista "lo tengo hacia ella y ella lo tiene hacia mí, así que no hay nada, nada, absolutamente nada que discutir. Eso es lo más bonito que nos queda". Por eso, se alegra del nuevo amor de Laura: "Yo me alegro que ella esté bien, ella está pasando un buen momento ahora, está con otra persona, y eso yo se lo respeto, se lo admiro incluso". En cuanto a esa relación, David nos comentaba que "sé que se llevan bien, sé que tienen muy buena relación, y de eso se trata, vamos, y espero que sigan bien". Eso sí, él no se ve preparado en estos momentos para rehacer su vida porque "ahora mismo necesito estar conmigo mismo, estoy con mi trabajo, y yo creo que estar bien es lo más importante, y yo me alegro que ella esté bien". Por último, David nos desvelaba que a raíz de su separación se ha dado cuenta que "cambia la vida, cambian las etapas" porque "aprendemos de ellas y seguimos evolucionando, que es lo más importante y a estar bien, y a estar bien también, sí". Eso sí, debido a su buena relación, el artista nos confesaba que "estamos ahí los dos juntos, tenemos muchos amigos en común, hemos pasado muy buenos momentos y los vamos a seguir pasando".

