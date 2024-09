Apollo habría ofrecido una inversión multimillonaria en Intel

(Bloomberg) -- Apollo Global Management Inc. ofreció realizar una inversión multimillonaria en Intel Corp., según personas familiarizadas con el asunto, en una medida que supondría un voto de confianza en la estrategia de cambio de rumbo del fabricante de chips.

La gestora de activos alternativos ha indicado en los últimos días que estaría dispuesta a realizar una inversión similar a las de renta variable de hasta US$5.000 millones en Intel, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada por tratarse de información confidencial. Los ejecutivos de Intel han estado evaluando la propuesta de Apollo, dijeron las personas. El tamaño de la inversión potencial de Apollo podría cambiar o las discusiones podrían fracasar, dijeron.

El acontecimiento se produce después de que Qualcomm Inc., con sede en San Diego, presentara una oferta de adquisición amistosa por Intel, según dijeron el sábado personas con conocimiento del asunto, lo que aumenta la perspectiva de una de las mayores operaciones de fusión y adquisición de la historia. Ninguno de los dos acuerdos se ha concretado.

Los representantes de Apollo e Intel declinaron hacer comentarios.

Bajo la dirección de su director ejecutivo, Pat Gelsinger, Intel ha estado trabajando en un costoso plan para reestructurarse e incorporar nuevos productos, tecnología y clientes externos. Aun así, la empresa se encamina a su tercer año consecutivo de descenso de las ventas y sus acciones han perdido más del 50% de su valor este año. Aunque puede que Apollo sea más conocida hoy en día por sus estrategias de seguros, adquisiciones y créditos, la empresa empezó en los años 90 como especialista en inversiones en dificultades.

Las acciones de Intel subieron alrededor de un 2% en las operaciones previas a la apertura de los mercados neoyorquinos el lunes. Las acciones habían cerrado el viernes con un alza del 3,3%, a US$21,84, lo que da a la empresa un valor de mercado de US$93.400 millones.

Las acciones de la empresa repuntaron la semana pasada después de que Gelsinger hiciera una serie de anuncios para acelerar el cambio de rumbo. Entre ellos, un acuerdo multimillonario con la unidad en la nube Amazon Web Services de Amazon.com Inc. para coinvertir en un semiconductor de IA personalizado y un plan para convertir su alicaído negocio de fabricación en una filial de su total propiedad. Intel también dijo que daría marcha atrás en algunos proyectos, entre ellos, los planes de nuevas fábricas en Alemania y Polonia.

Intel y Apollo ya tienen una relación. Intel, con sede en Santa Clara, California, acordó en junio vender a Apollo una participación en una empresa conjunta que controla una planta en Irlanda por US$11.000 millones, con lo que obtendría más financiación externa para una expansión masiva de su red de fábricas.

Apollo también tiene otra experiencia en el espacio de la fabricación de chips. El año pasado, la firma con sede en Nueva York acordó liderar una inversión de US$900 millones en Western Digital Corp, comprando acciones preferentes convertibles.

Nota Original: Apollo Is Said to Offer Multibillion-Dollar Intel Investment (2)

--Con la colaboración de Shadab Nazmi y Yasufumi Saito.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.