Una coalición de milicias proiraníes de Irak reclama un ataque con drones y misiles contra Israel

Una coalición de milicias iraquíes proiraníes ha reclamado este domingo la autoría de un ataque con drones contra Israel, que ha asegurado haber interceptado "múltiples objetivos aéreos sospechosos" lanzados desde Irak, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. La Resistencia Islámica de Irak ha indicado en un comunicado publicado en Telegram que el objetivo ha sido "una instalación estratégica" israelí "en los territorios ocupados" --en referencia a Israel--, antes de agregar que el ataque ha sido llevado a cabo "en apoyo al pueblo de Gaza". "La Resistencia Islámica confirma que seguirá destruyendo los bastiones de los enemigos", ha manifestado. Posteriormente, ha publicado otros dos comunicados reclamando ataques contra zonas del norte y el sur de Israel, incluido uno perpetrado con misiles balísticos 'Aqrab'. Por su parte, el Ejército israelí ha indicado en un comunicado que "múltiples objetivos aéreos sospechosos que cubrieron la ruta desde Irak han sido interceptados con éxito". "No hay víctimas", ha dicho, antes de reseñar que "los objetivos no entraron en el territorio del país" y que "se activaron las alertas, en línea con la política vigente". Una de las milicias que integran la Resistencia Islámica de Irak es Kataib Hezbolá, que el viernes confirmó la muerte de uno de sus comandantes en un bombardeo ejecutado por Israel en los alrededores de la capital de Siria, Damasco. Así, identificó al fallecido como Abú Haidar al Jafaji y recalcó que el grupo "seguirá apoyando al oprimido pueblo palestino en Gaza y Cisjordania". Las hostilidades en la región estallaron después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas lanzaran el 7 de octubre una serie de ataques contra Israel que dejaron casi 1.200 muertos y más de 240 rehenes. El Ejército israelí inició entonces una cruenta campaña militar contra Gaza que se salda por el momento con casi 41.400 muertos, a los que se suman más de 700 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este. Los ataques del 7 de octubre, denominados 'Inundación de Al Aqsa' por Hamás y sus aliados, llevaron además a la apertura del frente en la frontera entre Israel y Líbano, con combates constantes desde hace más de once meses. Además, los hutíes y milicias proiraníes de Irak han lanzado misiles y drones contra Israel --que ha ejecutado bombardeos contra territorio de Líbano, Siria y Yemen-- en respuesta a su ofensiva contra Gaza.

Compartir nota: Guardar Nuevo