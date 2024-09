Marc Márquez se posiciona a favor de una sanción a Bastianini que no llegó

Madrid, 22 sep (EFE).- El español Marc Márquez, tercero en el Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP, no dudó en posicionarse a favor de su compatriota Jorge Martín por el incidente que protagonizó en la última vuelta con el vencedor de la carrera, el italiano Enea Bastianini.

"Mi punto de vista es el de siempre, en el deporte de las motos y sobre todo en el actual MotoGP, si tienes que adelantar lo tienes que hacer de esa manera, sobre todo si vas tan en paralelo, tan juntos y con el tiempo por vuelta tan similar", señaló Márquez.

"Es ahí donde se tiene que adelantar de esa manera y siempre lo he dicho, no es que se busque el hueco, es que se crea, no está pero se crea, y Bastianini ha hecho eso y lo ha hecho muy bien, hasta que las dos ruedas han tocado lo azul, si no hubieran tocado lo azul, que significa fuera de pista, no hubiera pasado nada, hubiera hecho un adelantamiento al límite pero de última vuelta y bien, pero una vez tocan las ruedas fuera de pista para mí y para mi punto de vista, que se ha visto en el pasado, es perder una posición, pero lo han decidido así y te tienes que mantener al margen", añadió Marc Márquez.

"Son cosas que pasan en las carreras y ya está, es simplemente tener un criterio claro de lo que pasa y lo que no, pero el adelantamiento es limpio, al límite, sí, pero limpio, y la única duda que entra son esas dos ruedas fuera de la pista", recalcó el ocho veces campeón del mundo.

"¿El adelantamiento de Bastianini? Una vez más, repito, es limpio y justo y está bien hecho, hasta que las dos ruedas tocan lo azul. Si las ruedas se quedan en el piano no hay debate", aseguró Márquez. EFE

JLL/ism