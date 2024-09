Maestre dice a Ayuso que si quiere "condecorar a colegas" como Milei que haga fiesta "en el ático y le ponga la chapita"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha contestado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que si quiere "condecorar a colegas" como el presidente argentino, Javier Milei, que haga fiesta "en el ático y le ponga una chapita". Maestre ha reaccionado tirando de ironía después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el PSOE contra el decreto por el que el Gobierno de Ayuso concedió la Medalla Internacional al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en reconocimiento a "los vínculos históricos de Argentina con la región". En una entrevista con Europa Press, Maestre ha criticado que el Gobierno autonómico le diera "una medalla a un colega", otorgada "con el dinero de todos y en nombre de todos, a un colega solo de ella". Lo que "no es nada ambiguo es que, según el reglamento, las medallas se conceden a presidentes extranjeros en visita oficial", pero señala Maestre, "Milei pasó por Madrid de viaje personal". "Ayuso le dio una medalla a su colega y eso es claramente antirreglamentario. Espero que esa tramitación judicial vaya avanzando y que un tribunal confirme lo que pone en el Reglamento de Condecoraciones de la Comunidad de Madrid, que es que no se puede condecorar a colegas. Si quieres lo haces en tu casa, en una fiesta, en el ático, le llamas y le pones ahí una chapita. Esto con el dinero de todos y en la casa de todos los madrileños es realmente irregular", ha zanjado. VENEZUELA La situación de Venezuela pasará este martes por el Pleno de Cibeles con una proposición de Vox instando al reconocimiento de Edmundo González como presidente legítimo, como ha hecho la Eurocámara sin el apoyo de la izquierda. "La única institución con capacidad para validar un proceso electoral en Venezuela son las instituciones venezolanas", ha contestado Rita Maestre. "Para hacerlo necesitan las actas de ese proceso, como establece la propia ley electoral venezolana y como ha sido hasta la fecha. Así que en esa validación que ha salido del Parlamento Europeo no hay ni una cosa ni otra; ni las instituciones que tienen la capacidad de decidir y validar quien es o no es el presidente legítimo de Venezuela, que es el pueblo venezolano, a través de las instituciones, ni tampoco las actas que lo permiten", ha explicado. Más Madrid-Sumar, igual que han hecho presidentes latinoamericanos como Petro, Boric o López Obrador, ha exigido "sin ninguna duda ni discusión que las actas se publiquen, que sea transparente el proceso y que de ahí pueda emerger esa validación". Ante una "crisis continuada como la de Venezuela", Maestre tiene claro que "las llamadas incendiarias de la derecha española europea no sirven absolutamente para nada", igual que tampoco entiende que en el Pleno de Cibeles "se ha debatido de Venezuela más veces que de Carabanchel, y no es una exageración ni una metáfora". "Lo que quiero es que Venezuela salga de la crisis a través del diálogo y del respeto a los derechos humanos, no de la retórica incendiaria que puede provocarte muchos likes en Twitter pero, desde luego, no arregla uno solo de los problemas que tienen", ha subrayado. PALESTINA Siguiendo con la política internacional, Maestre tiene claro que "Madrid desgraciadamente va a ser el último lugar de apoyo a Netanyahu en el mundo". "Hoy leía noticias sobre que también en Alemania van a empezar a retirar partidas de venta de armas a Israel ante la evidente vulneración de derechos humanos desde hace demasiado tiempo y se suma a otros países tradicionalmente aliados. Un cambio también en la política norteamericana, poco a poco, y que tiene que ver con lo que nuestros ojos ven a través de las pantallas todos los días desde hace casi un año, que es el bombardeo indiscriminado sobre la población civil que se ha cobrado ya la vida, según los datos objetivos oficiales, de más de 30.000 personas", ha señalado. "Esto nadie lo niega, nadie lo puede negar y tampoco tiene justificación. Pese a lo cual el PP de Madrid va a seguir hasta el día de antes de que Netanyahu se siente ante la Corte Penal Internacional, cosa que sucederá como con todos los criminales de guerra, que acaban cayendo y se acaban sentando. Ese día yo sabré dónde estaba cuando las bombas caían y quien tendrá que explicar por qué estaba defendiendo hasta el último momento a un criminal de guerra es el Partido Popular, es Almeida y es Ayuso", ha advertido. En cuanto al Gobierno de España, la líder municipal de Más Madrid señala que "tiene que dar más pasos y ser más tajante en el fin de venta de cualquier tipo de armas a Israel".

