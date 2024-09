La UE critica la ejecución de un reo en Carolina del Sur, la primera en 13 años en este estado de EEUU

La Unión Europea (UE) ha criticado este domingo la reciente ejecución de un reo en una prisión en Carolina del Sur, la primera en trece años en este estado estadounidense, y ha recalcado que el bloque "se opone firmemente a la pena capital en todo momento y circunstancia". "La UE lamenta que el estado de Carolina del Sur, en Estados Unidos, haya reanudado el uso de la pena capital, después de trece años, con la ejecución el 20 de septiembre de Freddie Eugene Owens", ha afirmado a través de un comunicado publicado por un portavoz de la oficina del Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell. "Carolina del Sur se suma así a un pequeño grupo de estados de Estados Unidos que siguen recurriendo a este castigo inhumano y degradante", ha manifestado, antes de apuntar que Carolina del Sur "también ha ampliado sus métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento y electrocución, prácticas que no tienen cabida en la sociedad actual". Así, ha recalcado que "la pena de muerte es incompatible con el derecho inalienable a la vida y constituye una pena cruel, inhumana y degradante que no tiene efecto disuasorio frente al delito y hace irreversibles los errores judiciales". "Además, la rehabilitación como objetivo del derecho penal moderno se hace imposible con la aplicación de la pena capital", ha argumentado. "Hasta la fecha, 200 o más personas inocentes han sido exoneradas del corredor de la muerte en Estados Unidos", ha recordado, antes de subrayar que "la UE sigue pidiendo la abolición universal de la pena de muerte y que los Estados que aún la mantienen apliquen una moratoria y avancen hacia la abolición, en consonancia con la tendencia mundial". La ejecución fue llevada a cabo el viernes mediante inyección letal. El recluso, de 46 años, había sido condenado por asesinato durante un atraco en 1997, a pesar de que uno de los implicados en el suceso, Steven Golden, presentó una declaración jurada un día antes asegurando que Owens no estaba presente en el momento de los hechos. La ejecución de Owens --quien confesó haber matado a un compañero de celda en 1999-- había sido programada para el 25 de junio de 2021, pero el proceso se detuvo después de que un tribunal la bloqueara mientras se finalizaban los procedimientos para el nuevo método de pena capital del estado en ese momento: la muerte por fusilamiento.

