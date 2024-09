La ONU alerta de que Oriente Próximo "está al borde de una catástrofe inminente"

La coordinadora especial de Naciones Unidas para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, ha advertido este domingo de que Oriente Próximo "está al borde de una catástrofe inminente" y ha recalcado que "no hay una solución militar" al conflicto, en medio del aumento de los enfrentamientos entre Israel y el partido-milicia chií Hezbolá. "Con la región al borde de una catástrofe inminente, no es posible decirlo suficientemente alto: no hay una solución militar que vaya a hacer que cualquiera de las partes esté más segura", ha dicho Hennis, según un breve mensaje publicado por su oficina en la red social X. Durante los últimos días se ha registrado un repunte de las tensiones, especialmente tras la oleada de explosiones coordinadas en dispositivos de comunicación supuestamente por Hezbolá, que dejó alrededor de 40 muertos y unos 3.000 heridos. Gran parte de la comunidad internacional, incluida la ONU, ha mostrado su preocupación por lo indiscriminado del ataque. Asimismo, al menos 45 personas murieron el viernes en un bombardeo ejecutado por Israel contra el sur de la capital de Líbano, Beirut, entre ellos Ibrahim Akil, un alto cargo del principal organismo militar de Hezbolá que fue identificado por Israel como objetivo del bombardeo. Hezbolá ha respondido durante el sábado y el domingo con el lanzamiento de decenas de proyectiles contra Israel, incluido un ataque contra Haifa --por primera vez desde el estallido de los enfrentamientos en octubre de 2023--, mientras que Israel ha intensificado sus bombardeos contra supuestos objetivos del grupo en el sur de territorio libanés. El repunte de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá --un grupo apoyado por Irán que cuenta con un importante peso militar y político en Líbano-- han hecho temer con la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo. En este contexto, el Ejército de Israel presentó la semana pasada a Estados Unidos sus "planes operativos" respecto a Líbano.

