La Justicia brasileña pide a X nuevos documentos para reactivar su representación legal en el país

El juez del Tribunal Supremo brasileño Alexandre de Moraes ha solicitado este sábado a la red social X el envío de nuevos documentos como requisito para reactivar la representación legal de la compañía en el país, tan solo un día después de que la plataforma designara a su nueva representante para Brasil. Moraes ha alegado que la última entrega de documentos no se hizo de la forma adecuada y ha exigido ahora a la empresa que presente, en un plazo de cinco días, una copia de los poderes corporativos originales concedidos por la red social a la abogada que actuará en su representación, así como del informe emitido por la Cámara de Sao Paulo, según la Agencia de Brasil. Asimismo, el juez ha establecido un margen de 48 horas para que el Banco Central y la Hacienda Federal informen del estado de registro de X en Brasil y la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) Y la Policía Federal envíen un informe sobre otros posibles medios tecnológicos para acceder la red. Por su parte, la secretaría judicial del Tribunal Supremo habrá de actualizar en ese mismo período de tiempo el importe de las multas interpuestas contra la plataforma propiedad de Elon Musk por el incumplimiento de dictámenes previos de Moraes. Estos nuevos requerimientos se han dado a conocer después de que X designara este viernes a la abogada Raquel de Oliveira como representante legal de la empresa en Brasil, a petición del propio Alexandre de Moraes, que había concedido a la plataforma un plazo de 24 horas para acreditar el nombramiento, según CNN Brasil. Este era un requisito indispensable, si bien no el único, exigido por la Justicia brasileña para que la red social pudiera volver a operar en el país, tras el bloqueo del sudamericano impuesto a la aplicación hace unas semanas como represalia por no designar un representante legal en Brasil, lo que motivó a muchos de sus usuarios a probar otras plataformas.

