Isabel Pantoja y Ana Guerra interpretan juntas 'Garlochi' en Tenerife

Tal y como ha venido haciendo en sus últimos conciertos, Isabel Pantoja ha contado con las colaboraciones de cantantes jóvenes para interpretar encima del escenario su tema 'Garlochi'. Este sábado, la tonadillera disfrutó de la compañía de Ana Guerra y juntas protagonizaron uno de los momentos más increíbles de la noche. Lo que nadie imaginaba es que antes de cantarla juntas, Isabel hiciese una confesión sobre el tema musical: "Os vamos a cantar una canción que la grabé con 15 años y a mí no me gustaba, pero mis maestros me dijeron, ¿tienes que cantarla? ¿Vamos a cantarla antes? Bueno, yo era divina. Se formó lo más grande, porque no hay ni una persona que no conozca al 'Garlochi', pero yo la he vuelto a cantar. Ahora, claro, con arte". Tras contar esta breve historia, la 'reina de l copla' quiso tener unas palabras para su sobrina Anabel que no dudó en viajar hasta Tenerife para disfrutar del concierto de su tía: "Y la coreografía que ha hecho mi Anabel, que no se puede aguantar... La vamos a hacer Ana y yo. Y todos los que estáis ahí, así que iros preparando que viene el 'Garlochi'". Ahora sí, llegaba el momento de presentar a la cantante de 'Operación Triunfo' e Isabel aseguraba ante su público: "Tenéis que apoyarla, tenéis que quererla. ¡Esta es la nueva savia!" y, minutos más tarde, le despedía diciendo: "A mí sí me encanta dar oportunidades a todo el mundo. ¡A todo el mundo! ¿Vale? Y ese fuerte aplauso para ella". De lo más emocionada posible, Ana se despidió del público y también tuvo unas bonitas palabras para la tonadillera: "Yo te quiero dar las gracias porque por personas y mujeres como tú, yo tengo un lugar en la música. Gracias por abrirnos camino".

Compartir nota: Guardar Nuevo