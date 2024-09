Domingo, 22 de septiembre de 2024 (22:00 GMT)

ONU DESARROLLO SOSTENIBLE

Líderes mundiales adoptan Pacto del Futuro abriendo la puerta a reestructuración de la ONU

Naciones Unidas (EFE).- Los líderes mundiales adoptaron este domingo en Naciones Unidas el Pacto para el Futuro, un documento sin carácter vinculante en el que se abre la puerta a una reforma del Consejo de Seguridad, un rediseño de la arquitectura financiera de la institución y a nuevas regulaciones para los avances tecnológicos.El Pacto, que debía salir adelante por consenso y tras 18 meses de negociaciones entre los Estados miembros, "sentará las bases de un orden mundial sostenible, justo y pacífico para todos los pueblos y naciones", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en su discurso de apertura.

NICARAGUA CRISIS

Excarcelados nicaragüenses en Guatemala piden poner fin "a la tiranía" en su país

Ciudad de Guatemala, 22 sep (EFE).- Los nicaragüenses excarcelados en su país el pasado 5 de septiembre, que permanecen refugiados temporalmente en Guatemala, anhelan un país "libre" y el fin de la "tiranía" en Nicaragua y expresan su preocupación por los presos políticos. “Muchas personas siguen presas y secuestradas por un régimen que tiene capturado al país”, contó a EFE este domingo Juan Carlos Baquedano, uno de los 136 excarcelados trasladados a Guatemala el pasado 5 de septiembre.

BOLIVIA POLÍTICA

Evo Morales asegura que el Gobierno tiene "4 planes" en su contra y Arce denuncia "actos de desestabilización"

Calamarca (Bolivia) (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) aseguró en una entrevista a EFE que el Gobierno de Luis Arce tiene "cuatro planes en su contra", entre estos "matarlo", antes de permitirle ser candidato presidencial para las elecciones de 2025. Por su parte, el Gobierno boliviano envió cartas a tres organismos internacionales para denunciar "actos de desestabilización" por parte de Morales y sus seguidores que se movilizan rumbo a La Paz para exigir su habilitación como candidato.

LÍBANO ISRAEL

La ONU advierte del riesgo de "una catástrofe inminente" en Oriente Medio

Beirut (EFE).- La coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, advirtió este domingo de que Oriente Medio se encuentra "al borde de una catástrofe inminente" tras la reciente escalada de la violencia entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá. "Con la región al borde de una catástrofe inminente, nunca se insistirá lo suficiente: NO existe una solución militar que dé más seguridad a ninguna de las partes", dijo la responsable en un escueto comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la misión de Naciones Unidas en el Líbano.

LÍBANO ISRAEL

Netanyahu eleva el tono contra Hizbulá tras golpear ciudades israelíes alejadas frontera

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elevó su tono este domingo contra el grupo chií libanés Hizbulá, tras varios días en los que había permanecido en silencio, y les advirtió que si aún no "ha entendido el mensaje" tras la escalada de ataques de los últimos días, pronto "lo entenderá". "En los últimos días, hemos infligido a Hizbulá una secuencia de golpes que no se imaginaba", dijo Netanyahu en hebreo en un breve mensaje en vídeo. "Si Hizbulá no ha entendido el mensaje, les prometo que lo entenderá", añadió.

ISRAEL PALESTINA

Netanyahu dice que la mitad de los 101 rehenes en Gaza siguen vivos, según prensa israelí

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a los legisladores que solo la mitad de los 101 rehenes retenidos en Gaza seguiría con vida, según se hizo eco este domingo la prensa local. En una reunión a puerta cerrada del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí (la Knéset) Netanyahu habría dicho que según las últimas informaciones solo "la mitad de los rehenes en Gaza están vivos", indicó hoy la Radio del Ejército y digitales como Times of Israel o Haaretz.

ISRAEL PALESTINA

El número de muertos en Gaza supera los 41.400, tras 40 más en el último día

Jerusalén (EFE).- El número de muertos en la Franja de Gaza, tras 11 meses y medio de guerra, superó este domingo los 41.400 fallecidos, mientras que el de heridos aumentó a 95.818 personas, según el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamas. "La ocupación 'israelí' cometió 3 masacres contra familias en Gaza, provocando que 40 mártires y 58 heridos llegaran a los hospitales en las últimas 24 horas", detalló un comunicado del ministerio.

ALEMANIA ELECCIONES

El SPD gana en Brandeburgo y Scholz toma aire tras las decepciones en Turingia y Sajonia

Potsdam (Alemania) (EFE).- El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) del canciller Olaf Scholz se impuso este domingo en las elecciones de Brandeburgo, estado federado que envuelve a Berlín y en el que los socialdemócratas gobiernan desde la reunificación del país en 1990, por un estrecho margen y pese al empuje de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). El SPD se hizo con el 30,7 % de los votos, con la AfD pisándole los talones (29,6 %) y por delante de la izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que recién irrumpida en política se situó en el 13,1 %, según los primeros datos oficiales del recuento.

FRANCIA GOBIERNO

Michel Barnier aseguró que protegerá el aborto, el matrimonio homosexual y la procreación artificial en Francia

París (EFE).- El nuevo primer ministro francés, Michel Barnier, aseguró este domingo que protegerá toda la legislación sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual y sobre la procreación artificial, ante las dudas que han surgido por la presencia de algunos ministros contrarios. "No hay ninguna ambigüedad", subrayó Barnier al ser interrogado sobre esa cuestión en una entrevista en el canal público de televisión France 2, la primera tras el anuncio el sábado de la composición de su Ejecutivo.

IRÁN ISRAEL

Irán detiene a 12 personas de una presunta célula terrorista vinculada con Israel

Teherán (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní anunció este domingo el arresto de 12 personas que formaban parte de una presunta célula terrorista vinculada con la inteligencia israelí y que planeaban llevar a cabo acciones contra el país, informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Mehr. El anuncio se produce en un momento de grandes tensiones en Oriente Medio, después de que esta semana se produjo una cadena de explosiones buscas y ‘walkie-talkies’ en Beirut atribuidas a Israel en la que murieron 37 personas y 3.200. resultaron heridas.

SRI LANKA ELECCIONES

El marxista Aruna Kumara Dissanayake gana las elecciones presidenciales en Sri Lanka

Colombo (EFE).- El candidato marxista Aruna Kumara Dissanayake, considerado una alternativa a los partidos tradicionales, se impuso este domingo en las elecciones presidenciales celebradas ayer en Sri Lanka con el 42,31 % de los votos al término del escrutinio. La victoria de Dissanayake, de 55 años y candidato de la coalición Poder Popular Nacional (NPP), fue confirmada en rueda de prensa por el comisionado electoral de Sri Lanka, Saman Rathnayake, al término del segundo recuento, en el que se transfieren a los dos candidatos más votados en el primer conteo los apoyos del resto de aspirantes.

EEUU ELECCIONES

El pronosticador "más veterano y mejor" de EE.UU. lo ve claro: Harris ganará las elecciones

Washington (EFE).- Una carta de felicitación firmada por Donald Trump es uno de los principales recuerdos que atesora Allan J. Lichtman de su infalibilidad: "Fui de los pocos que pronosticó su victoria", cuenta a EFE en una entrevista el experto, cuya predicción no gustará este año al republicano, pues tiene claro que Kamala Harris ganará el 5 de noviembre. "Las claves pronostican que vamos a tener a una presidenta nueva y sin precedentes ... La primera presidenta de ascendencia mixta africana y del este de Asia, apunta.

EEUU TIROTEO

Un tiroteo en Alabama (EEUU) deja al menos 4 muertos y 18 heridos con los autores fugados

Nueva York (EFE).- Al menos cuatro personas han fallecieron y otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo en la noche del sábado al domingo en la localidad de Birmingham (Alabama, EE.UU.), cuyas autoridades tratan de dar con el paradero de los autores y de hallar el móvil del crimen. "No hay nadie detenido. Creemos que diferentes tiradores dispararon contra un grupo de personas. Nuestros agentes están trabajando para confirmar si se acercaron a las víctimas a pie o en un vehículo, y por eso necesitamos la ayuda de la gente", dijo Truman Fitzgerald, miembro del Departamento de Policía de Birmingham, en una rueda de prensa posterior. EFE

int-gad