Domingo, 22 de septiembre de 2024 (18:00 GMT)

============

LÍBANO ISRAEL

============

Hizbulá dice que ha entrado en una "nueva fase de ajuste de cuentas" con Israel

Beirut (EFE).- El vicesecretario general de Hizbulá, Naim Qassem, afirmó este domingo que el movimiento libanés ha entrado en "una nueva fase de ajuste de cuentas" con Israel y que el grupo se ha hecho "más fuerte", pese al bombardeo israelí que el viernes mató a más de una docena de altos cargos de la formación en Beirut. "Hemos entrado en una nueva fase, una fase de ajuste de cuentas abierta en la que continuamos la batalla de apoyo (a Gaza) y, de vez en cuando, los matamos desde donde esperan y no esperan", dijo el número dos de Hizbulá durante el funeral del jefe de su cuerpo de élite Fuerzas Radwan, Ibrahim Aqil, muerto en el bombardeo del viernes.

La ONU advierte del riesgo de "una catástrofe inminente" en Oriente Medio

Beirut (EFE).- La coordinadora especial de la ONU para el Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, advirtió este domingo de que Oriente Medio se encuentra "al borde de una catástrofe inminente" tras la reciente escalada de la violencia entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá. "Con la región al borde de una catástrofe inminente, nunca se insistirá lo suficiente: NO existe una solución militar que dé más seguridad a ninguna de las partes", dijo la responsable en un escueto comunicado publicado en la cuenta oficial de X de la misión de Naciones Unidas en el Líbano.

La UE pide alto el fuego urgente en la Línea Azul y en Gaza tras la escalada de violencia

Bruselas (EFE).- El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este domingo que "es urgente un alto el fuego" tanto en la demarcación entre el Líbano e Israel, conocida como Línea Azul, como en Gaza, tras la escalada de violencia en la región, tema que centrará su agenda de la próxima semana en la Asamblea General de Naciones Unidas. "La Unión Europea está sumamente preocupada por la escalada de violencia en Líbano, tras los atentados del viernes en Beirut y por el aumento de la violencia transfronteriza entre Israel y Hezbolá", dijo el jefe de la diplomacia europea en un comunicado.

===============

ISRAEL PALESTINA

===============

El número de muertos en Gaza supera los 41.400, tras 40 más en el último día

Jerusalén (EFE).- El número de muertos en la Franja de Gaza, tras once meses y medio de guerra, superó este domingo los 41.400 fallecidos, mientras que el de heridos aumentó a 95.818 personas, según el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamas. "La ocupación 'israelí' cometió 3 masacres contra familias en Gaza, provocando que 40 mártires y 58 heridos llegaran a los hospitales en las últimas 24 horas", detalló un comunicado del ministerio.

Netanyahu dice que la mitad de los 101 rehenes en Gaza siguen vivos, según prensa israelí

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a los legisladores que solo la mitad de los 101 rehenes retenidos en Gaza seguiría con vida, según se hizo eco este domingo la prensa local. En una reunión a puerta cerrada del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí (la Knéset) Netanyahu habría dicho que según las últimas informaciones solo "la mitad de los rehenes en Gaza están vivos", indicó hoy la Radio del Ejército y digitales como Times of Israel o Haaretz.

Hamás dice que los ataques de Hizbulá muestran el "fracaso" de Israel para aislar a Gaza

Jerusalén (EFE).- El grupo islamista Hamás celebró este domingo el ataque lanzado de madrugada por la milicia libanesa Hizbulá contra territorio israelí, y lo consideró una muestra del "fracaso del plan sionista para aislar a Gaza y cortar la conexión entre la resistencia palestina" y la del resto de la región. "Saludamos a los combatientes de la resistencia en el Líbano por su firmeza y valentía [...] y su determinación de continuar luchando en apoyo de nuestro pueblo palestino y su resistencia en Gaza y Cisjordania", indicó el grupo en un comunicado.

--------------------

UCRANIA GUERRA

Zelenski dice que esta semana Rusia ha lanzado 900 bombas, 400 drones y 30 misiles

Kiev (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este domingo que durante la última semana Rusia ha lanzado 900 bombas aéreas guiadas, 400 drones kamikaze de tipo Shahed y casi 30 misiles de diversos tipos contra Ucrania. "Necesitamos reforzar nuestras capacidades para proteger mejor las vidas (de los civiles) y la seguridad. Ucrania necesita largo alcance en condiciones", señaló, aludiendo a la demanda de Kiev de que sus aliados le permitan usar el armamento de largo alcance que les proporcionan contra objetivos en suelo ruso.

EEUU ELECCIONES

El pronosticador "más veterano y mejor" de EEUU lo ve claro: Harris ganará las elecciones

Washington (EFE).- Una carta de felicitación firmada por Donald Trump es uno de los principales recuerdos que atesora Allan J. Lichtman de su infalibilidad: "Fui de los pocos que pronosticó su victoria", cuenta a EFE en una entrevista el experto, cuya predicción no gustará este año al republicano, pues tiene claro que Kamala Harris ganará el 5 de noviembre. "Las claves pronostican que vamos a tener a una presidenta nueva y sin precedentes, que Harris se convertirá en la primera mujer presidenta y en la primera presidenta de ascendencia mixta africana y del este de Asia, lo que en cierto modo presagia hacia dónde se dirige Estados Unidos", apunta contundente.

SRI LANKA ELECCIONES

El marxista Aruna Kumara Dissanayake gana las elecciones presidenciales en Sri Lanka

Colombo (EFE).- El candidato marxista Aruna Kumara Dissanayake, considerado una alternativa a los partidos tradicionales, se impuso este domingo en las elecciones presidenciales celebradas ayer en Sri Lanka con el 42,31 % de los votos al término del escrutinio. La victoria de Dissanayake, de 55 años y candidato de la coalición Poder Popular Nacional (NPP), fue confirmada en rueda de prensa por el comisionado electoral de Sri Lanka, Saman Rathnayake, al término del segundo recuento, en el que se transfieren a los dos candidatos más votados en el primer conteo los apoyos del resto de aspirantes.

EEUU TIROTEO

Un tiroteo en Alabama (EEUU) deja al menos 4 muertos y 18 heridos con los autores fugados

Nueva York (EFE).- Al menos cuatro personas han fallecieron y otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo en la noche del sábado al domingo en la localidad de Birmingham (Alabama, EE.UU.), cuyas autoridades tratan de dar con el paradero de los autores y de hallar el móvil del crimen. "No hay nadie detenido. Creemos que diferentes tiradores dispararon contra un grupo de personas. Nuestros agentes están trabajando para confirmar si se acercaron a las víctimas a pie o en un vehículo, y por eso necesitamos la ayuda de la gente", dijo Truman Fitzgerald, miembro del Departamento de Policía de Birmingham, en una rueda de prensa posterior.

===============

BOLIVIA POLÍTICA

===============

Evo Morales asegura que el Gobierno tiene " 4 planes" en su contra, entre estos "matarlo"

Calamarca (Bolivia) (EFE).- El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) aseguró en una entrevista a EFE que el Gobierno de Luis Arce tiene "cuatro planes en su contra", entre estos "matarlo", antes de permitirle ser candidato presidencial para las elecciones de 2025. "Si al Evo no le meten a la cárcel, lo inhabilitan con procesos, por narcotráfico, (..) si no matarme", indicó el jefe del Estado al terminar una jornada de 25 kilómetros de marcha por carretera.

El Gobierno de Arce denuncia ante organismos internacionales "actos de desestabilización"

La Paz (EFE).- El Gobierno de Bolivia envió cartas a tres organismos internacionales para denunciar "actos de desestabilización" por parte del expresidente Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores que se movilizan rumbo a La Paz para exigir su habilitación como candidato para las elecciones de 2025, informó este domingo la Cancillería. "Hemos expuesto ante la comunidad internacional los actos de desestabilización contra nuestro Gobierno", dice un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

--------------------------

ONU CUMBRE

La Cumbre del Futuro en la ONU comienza con polémica tras un intento de boicot de Rusia

Naciones Unidas (EFE).- El primer día de sesiones oficiales en la Cumbre del Futuro en la ONU comenzó con una gran polémica tras la intervención inicial de la delegación rusa en la que rechazaba rotundamente el documento negociado durante meses, el Pacto del Futuro, y pedía enmendarlo porque "solo beneficia a Occidente". Hasta hoy se conocían los esfuerzos de Rusia por moderar el contenido del Pacto del Futuro, que pretende sentar las bases para reformar el Consejo de Seguridad, las instituciones financieras de la ONU o un mayor compromiso climático, pero se esperaba que fuera aprobado en la Asamblea General por consenso de los 193 estados.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

'Zafari', de la venezolana Mariana Rondón, una distopía tan cercana y real que duele

San Sebastián (España) (EFE).- La realizadora venezolana Mariana Rondón, Concha de Oro en 2013 por 'Pelo malo', regresa al Festival de San Sebastián para competir esta vez en Horizontes Latinos con una cinta distópica, demoledora, aleccionadora y triste, 'Zafari', que habla de un país, cualquiera, que no ve cómo sobrevivir al miedo. "Si le poníamos nombre y apellido, lo limitábamos, le cortábamos las alas. No, no hay que definirlo", dice Rondón en una entrevista con EFE, "no hay que subrayar el nombre del territorio: es un 'jauja' que nos pertenece a todos y, sin embargo, creo que nadie tiene duda de qué estamos hablando".

ALEMANIA ELECCIONES

El SPD gana en Brandeburgo y Scholz toma aire tras las decepciones en Turingia y Sajonia

Potsdam (Alemania) (EFE).- El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) del canciller Olaf Scholz se impuso este domingo en las elecciones de Brandeburgo, estado federado que envuelve Berlín y en el que los socialdemócratas gobiernan desde la reunificación del país en 1990, por un estrecho margen y pese al empuje de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), según los primeros datos oficiales. Según los primeros datos oficiales del recuento, el SPD se hizo con el 31,2 % de los votos, con la AfD pisándole los talones (29,8 %) y por delante de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), de corte izquierdista y que recién irrumpida en política se situó en el 12,1 %.

PAPA GUERRA

El papa reclama que "se oiga la voz de los pueblos que piden la paz"

Ciudad del Vaticano, 22 sep (EFE).- El papa Francisco pidió este domingo que se escuche la voz de quienes piden la paz y lamentó "que en los frentes de guerra la tensión es muy alta", en un nuevo llamamiento después del rezo del ángelus desde la ventana del palacio apostólico."Seguimos rezando por la paz. Lamentablemente en los frentes de guerra la tensión es muy alta. Que se oiga la voz de los pueblos que piden la paz", dijo el papa.

EFE

int-pddp