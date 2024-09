(Crónica) El Valencia arranca y Real Sociedad y Las Palmas siguen en punto muerto

El Valencia venció (2-0) al Girona este sábado en la jornada seis de LaLiga EA Sports para estrenar su casillero de victorias, mientras que la Real Sociedad no pasó del empate sin goles ante el Real Valladolid y la UD Las Palmas perdió con Osasuna (2-1). El equipo 'che' arrancó finalmente y lo hizo en Mestalla, ante un equipo de Champions como el Girona, aunque con cierta fortuna. La afición del Valencia, de nuevo mostrando su enfado contra la propiedad pero apoyando a su equipo en casa, disfrutó de un triunfo mucho tiempo después con los goles en el segundo tiempo. Juanpe, en propia puerta tras un disparo de Luis Rioja, y Dani Gómez, también con fortuna, dejaron los tres puntos en la ciudad del Turia. Los fichajes, pocos, funcionaron en el equipo de Rubén Baraja, mientras que las rotaciones de Míchel, tras medirse al FC Barcelona y al PSG en una semana, no salieron para quedarse en siete puntos por los cuatro de un Valencia salió del pozo. Mientras, el equipo 'txuri-urdin', fijo de los puestos de arriba los últimos años, perdonó esta vez buenas y claras ocasiones en el José Zorrilla para salir de la mala dinámica que lleva este curso. Los de Imanol Alguacil dominaron pero no estuvieron finos y el Valladolid desaprovechó también sus llegadas a la meta rival. Una contra de Becker rozó la renta para los visitantes y, en la segunda mitad, siguió el intercambio. La entrada de Mikel Oyarzabal pudo ser la clave para la Real, pero el internacional español perdonó la primera nada más entrar y la segunda no valió por un milimétrico fuera de juego. Becker y Latasa se quedaron con la miel en los labios para ambos equipos en cinco puntos en zona baja. LAS PALMAS, COLISTA Mientras, después de perder con el Rayo la semana pasada, el CA Osasuna levantó la mano aprovechando sus ocasiones ante una Las Palmas que no termina de carburar. Dos equipos con nuevo proyecto y 10 puntos para los 'rojillos' por dos de los amarillos. Los de Vicente Moreno alargaron la condición de invictos en El Sadar con los goles de Ante Budimir y Aimar Oroz. El del croata fue de penalti, que él mismo provocó, después de 40 minutos en los que el mejor local había sido el portero Sergio Herrera. Las Palmas acertó con el empate poco después, de Gonzalo Moleiro, pero en el segundo tiempo, la puntería fue otra vez de Osasuna. En el mejor momento de los canarios llegó el 2-1 y, con más intercambio después, no se movió el marcador cerrando la jornada como colistas los de Luis Carrión.

Compartir nota: Guardar Nuevo