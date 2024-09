(Crónica) El Athletic toma velocidad ante el Celta y Getafe y Leganés firman tablas en el derbi

El Athletic Club ha superado este domingo al RC Celta (3-1) en San Mamés para auparse momentáneamente a posiciones de Liga de Campeones con su tercera victoria consecutiva, en una sexta jornada en la que Getafe y Leganés se repartieron los puntos (1-1) en el derbi del sur de Madrid, un resultado que no basta a los azulones para salir de las posiciones de descenso. Con un doblete de Gorka Guruzeta y un tanto de Álvaro Djaló, el conjunto de Ernesto Valverde dejó patentes sus aspiraciones de esta temporada para situarse momentáneamente terceros con 13 puntos. El cuadro celeste (9), por su parte, encaja su tercera derrota en los últimos cuatro encuentros. Los gallegos vivieron unos primeros cinco minutos dramáticos en 'la Catedral'; dos después del pitido inicial, Óscar Mingueza tuvo que abandonar lesionado el terreno de juego, sustituido por Marcos Alonso, y en el 4 el conjunto bilbaíno consiguió adelantarse después de que Gorka Guruzeta cazase un balón rechazado por la defensa celeste tras un primer tiro de Oihan Sancet. Los de Claudio Giráldez consiguieron neutralizar el tanto local desde el punto de penalti. Julen Agirrezabala derribó a Iago Aspas cuando se disponía a rematar, y el de Moaña no dudó en el lanzamiento posterior, asegurando con un disparo raso que rozó el guardameta rojiblanco (min.25). El equipo vigués volvió a ver puerta en una acción anulada por fuera de juego de Aspas, justo después de que Agirrezabala detuviese un remate de Marcos Alonso. A punto de llegarse al descanso, Guruzeta se encargó de poner de nuevo a los de Ernesto Valverde por delante con un cabezazo tras centro de Alex Berenguer. En la reanudación, el tocado Agirrezabala dejó su lugar bajo palos a Alex Padilla, aunque fue Vicente Guaita el que tuvo trabajo en dos chut de Berenguer y de Sancet. Ya en el 80, Iñaki Williams llegó a línea de fondo y su pase atrás lo aprovechó Álvaro Djaló para sentenciar el duelo con un remate de cabeza. MAYORAL SALVA UN PUNTO PARA EL GETAFE En el primer partido del domingo, en el Coliseum, Borja Mayoral salvó un punto para el Getafe ante el Leganés (1-1), que aun así no vale al conjunto azulón, que sigue sin conocer la victoria este curso, para abandonar las posiciones de descenso, de las que se mantienen alejados los 'pepineros'. A pesar del empeño de los de José Bordalás -que no estuvo presente en el banquillo por su sanción de tres partidos tras ser expulsado ante el Real Betis-, los visitantes tuvieron la ocasión más clara de los primeros 45 minutos en un remate de Juan Cruz que se estrelló en el palo, con David Soria sacando en línea de gol el rechace de Óscar Rodríguez. El Getafe respondió en una acción de Arambarri que desbarató primero Marko Dmitrovic y luego el larguero. El marcador solo se movió tras el descanso, y a balón parado. En el minuto 76, Roberto López sacó una falta y el balón llegó a la altura de Jorge Sáenz, que lo enganchó para mandarlo al fondo de las mallas. Precisamente, el goleador del conjunto blanquiazul protagonizaría poco después la jugada que permitiría el empate de los getafenses, al cometer penalti sobre Diego Rico; desde los once metros, Borja Mayoral puso el empate (min.83). Con este resultado, el Getafe continúa antepenúltimo con cuatro puntos, a uno de la zona de salvación. Los de Borja Jiménez, que cuentan con un partido más, interrumpen una serie de tres derrotas consecutivas y suman seis unidades.

