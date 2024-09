Simeone: "Tenemos que intentar gestionar la salud de los jugadores de la mejor manera"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que, ante la carga de partidos, deben centrarse en "gestionar la salud de los jugadores de la mejor manera", además de señalar que la palabra rotación "no es buena", porque en realidad es "una oportunidad para los que pueden jugar", y ha alertado de las dificultades con las que se encontrarán este domingo ante el Rayo en Vallecas. "Tenemos que gestionar de la mejor manera las plantillas, pero siempre viene la dificultad cuando se acerca el partido, porque necesitas ganar cada partido que juegas. La palabra rotación no es buena, porque en realidad es una oportunidad para los que pueden jugar. No pueden repetir siempre los mismos que uno quisiera que repitan, porque vas camino a lesiones importantes, como se han visto", declaró en rueda de prensa. Además, resaltó que la "parte física" es ahora más importante que nunca. "Desde la parte física y de los médicos, tenemos que intentar gestionar su salud de la mejor manera, porque con salud podemos tener equipo; sin salud, es imposible. Después están ustedes, que cuando el partido termina, si va bien, nadie dice nada, y si el partido va mal, preguntan por qué no juega este y se olvidan de todo esto que preguntan. Es parte del ciclo de la vida", indicó. En este sentido, insistió en el poco tiempo del que disponen para preparar cada encuentro. "Dentro del campo hay poco para trabajar en el tiempo que nos queda de cara a cada partido, sobre todo cuando toca jueves, domingo... Al mismo tiempo, los chicos ya vienen con una base importante de situaciones de juego, de distintas maneras de poder jugar. Nos manejamos como hacen todos los entrenadores, con más vídeos que entrenamientos e intentando compensar siempre lo que sea importante para cada partido y haciendo que los mejores puedan afrontar ese encuentro", manifestó. En otro orden de cosas, el técnico argentino advirtió del peligro de enfrentarse al Rayo. "Es un equipo complicado si es que juegan los cuatro: Isi, Camello, De Frutos y Álvaro. Son muy rápidos, con laterales muy profundos, juegue quien juegue, con una idea muy valiente en la presión, creo que es de los equipos que más recuperan en campo rival, de los equipos que más velocidad tienen en las bandas, ya sea de los laterales o de los extremos... No me imagino otro partido diferente a los que vivimos normalmente cuando vamos ahí: apretado y con dificultades", subrayó. Por otra parte, el 'Cholo' habló de la situación de Nahuel Molina. "Molina volvió de los partidos con la selección argentina posteriores a la Copa América mucho mejor. Cuando empezó LaLiga no pudo tener continuidad porque Marcos -Llorente- lo está haciendo muy bien en ese sector. Lo vi muy bien en el partido contra Colombia, con un poco de altura, el calor y todas las situaciones que tuvo que convivir la selección argentina; hizo un muy buen segundo tiempo", señaló. "Entró muy bien en los partidos en los que le tocó entrar en este último tramo. El otro día entró muy bien, nos dio vitalidad, nos dio energía, nos dio profundidad y nos dio las situaciones que él mejor maneja, que son las ofensivas. Esperamos a ese futbolista porque creemos absolutamente en él", añadió. También respondió a la pregunta de si Clément Lenglet, el único jugador rojiblanco que no ha debutado esta temporada, podría tener minutos antes del próximo parón de selecciones. "Seguro que sí, como todos los otros futbolistas está en condiciones de competir. Está trabajando muchísimo en lo que nosotros necesitamos y toma conciencia de lo que nosotros queremos de esa posición. Hay un futbolista con humildad, con trabajo, con dedicación, con un estímulo absoluto en querer mejorar y eso a los entrenadores nos gusta. Vamos a ayudarlo a mejorar en lo que creemos. Compite con Reinildo, con Robin -Le Normand-, con Axel -Witsel-, con José -Giménez-, que también están en un buen momento", expresó. "Es un chico que compite muy bien, que tiene buen juego aéreo, que tiene muy buenas salidas con su pierna izquierda y que está compitiendo contra chicos que lo están haciendo bien. Reinildo el otro día lo hizo muy bien, aunque no tenga esa calidad técnica que puede tener Clément para poder iniciar el juego, pero tiene otras condiciones que elevan la parte defensiva. Vamos buscando los futbolistas en relación a los rivales", prosiguió. Por último, Simeone espera que el francés Thomas Lemar pueda "recuperarse de la mejor manera". "Está trabajando con los médicos y sobre todo con los fisios. Hoy está volviendo a entrenar con el grupo, está haciendo un esfuerzo grandísimo por ponerse de la mejor manera. Hablé con él hace dos o tres semanas, explicándole lo que pienso de él y lo que tenemos que abordar, que es ayudarle a que se ponga bien. Con su compromiso, con su trabajo y con su dedicación, ojalá que le podamos tener con nosotros", finalizó.

