Jorge Martín dice tener "un sabor amargo" con el segundo puesto

Madrid, 21 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24) afirmó que tiene un sabor "un poco amargo" tras su segundo puesto este sábado en la carrera esprint del Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP.

"Los cuatro puntos no son nada, al final hace dos carreras estaba diez por delante y no es algo que me incomode, pero sí que el haber perdido la carrera por un pequeño fallo sí que me molesta más", señaló.

"Estoy contento con el día porque he mejorado mucho el 'time attack' y aparte he conseguido hacer una buena salida y el ritmo era increíble, pero justo me ha llegado un mensaje de 'track limits' que me ha desconcertado un poco y ya he perdido esa línea y me ha pasado", explicó Martín del adelantamiento de 'Pecco' Bagnaia.

"Más que haber sufrido una derrota es que podría haber tenido una victoria más, es más que haber perdido que podía haber ganado y bueno, mañana tenemos otra oportunidad y creo que con el neumático intermedio tengo un buen potencial, me encuentro más cómodo, me canso menos y todo viene más fácil, la moto funciona mejor, al menos la mía, así que espero poder dar un pasito mañana", recalcó el líder del Mundial.

Del adelantamiento de su rival italiano, dijo: "No he podido hacer nada y cuando he intentado cerrar el paso estaba ya su moto y me he tenido que ir para afuera, incluso he pensado en meterlo otra vez hacia adentro pero no tenía espacio, y luego lo he intentado pillar como he podido y, de hecho, he acabado a dos décimas o así, al final...".

Sin el error "era muy difícil que me pasase, podría haberlo intentado, podríamos habernos ido al suelo también, pero creo que para pasar en esta pista con un ritmo tan, tan similar, es muy difícil y yo creo que es clave esas primeras vueltas y repetir lo que he hecho hoy, porque estoy en un buen momento y lo puedo conseguir", destacó. EFE

