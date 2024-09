Israel limita el espacio aéreo en el norte del país en medio de la escalada bélica contra Hezbolá en Líbano

Las autoridades de Israel han han anunciado este sábado el cierre parcial del espacio aéreo desde la ciudad costera de Hadera --a unos 80 kilómetros de la frontera con Líbano-- hacia el resto del territorio norte del país en medio de los recientes ataques contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá y ante el temor de posibles respuestas en la zona. Así lo ha anunciado la autoridad de aviación de Israel este sábado con un "aviso a los aviadores". La medida tiene una validez de 24 horas y afecta en gran medida tan solo a los vuelos recreativos y con fines agrícolas, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. Así las cosas, ni los aviones militares o de seguridad se verán afectados, ni tampoco la normal actividad del Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, pues los vuelos comerciales por lo general no sobrevuelan la zona. Esta medida llega en un momento en que Israel ha confirmado el lanzamiento de nuevos ataques contra Hezbolá en Líbano, y después de que en la víspera un "bombardeo selectivo" israelí en Beirut dejara más de una treintena de muertos, incluidos tres niños.

