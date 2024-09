Bagnaia asegura convencido que "tenía pensado adelantar a Martín"

Madrid, 21 sep (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24), vencedor de la carrera 'sprint" del Gran Premio de la Emilia Romaña de MotoGP, ha asegurado convencido que su ritmo era "súper bueno" y QUE tenía pensado adelantar a Martín entre "seis y cuatro vueltas del final".

"He perdido posiciones en la salida y estaba a unas siete décimas con Brad -Binder- cuando tuve ese susto en la curva 6, pero mi ritmo era súper bueno y he sido capaz de cerrar la diferencia, y tenía pensado intentar adelantar a Martín entre seis y cuatro vueltas del final", explicó Bagnaia

"Tan pronto como he visto que se ha ido largo -Martín-, he pensado 'vale, voy' y cuando me he puesto en cabeza no he vuelto a tener ningún problema con el tren delantero, que ha trabajado muy bien, y eso me permitía controlar más fácilmente la diferencia y pilotar bien en la primera vuelta que he liderado, en cuanto he apretado, he mejorado dos o tres sectores y eso es increíble", explica al italiano.

Bagnaia reconoció sus problemas en la salida pues "en los dos últimos grandes premios, no sé por qué, pero mi moto quiere hacer un 'wheelie' (levantada de la rueda delantera); es cierto que quitamos el 'anti-wheelie' para controlar más la moto, pero en la salida tenemos que dar un paso, porque no es posible que perdamos posiciones cada vez". EFE

