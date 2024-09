Aparecen pintadas acusando a Ocasio-Cortez de apoyar el terrorismo tras criticar los buscas-bomba en Líbano

La congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez ha denunciado que su oficina ha sido objeto de pintadas en las que la acusan de apoyar el terrorismo después de sus críticas a los ataques israelíes con buscas-bomba contra miembros del partido-milicia libanés Hezbolá. "Ayer mi oficina en la Cámara de Representantes fue objeto de pintadas sangrientas en las que me acusan de apoyar el terrorismo después de que cuestionara la operación de los buscas, que es claramente contraria a la política de Estados Unidos", ha publicado Ocasio-Cortez en su cuenta en X. "Deben de haber estado viviendo debajo de una piedra si no saben que no asumo bien el acoso", ha añadido la congresista progresista, quien el pasado miércoles denunció que este tipo de ataques suponen "una violación clara e inequívoca del Derecho Internacional Humanitario" y que "socavan los esfuerzos de Estados Unidos para evitar una expansión del conflicto". "El Congreso debe abordar el ataque y preguntar al Departamento de Estado si ha habido alguna ayuda de Estados Unidos para el desarrollo o despliegue de esta tecnología", apuntó. En la última semana, una oleada de explosiones de dispositivos electrónicos en Líbano y Siria mató al menos a 37 personas e hirió a cerca de tres mil más.

