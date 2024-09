Alcaraz: "Mi mejor tenis aparece cuando sonrío y disfruto"

Berlín, 21 sep (EFE).- El español Carlos Alcaraz afirmó tras su victoria ante el estadounidense Ben Shelton, en la segunda jornada de la Copa Laver, que su mejor tenis, que desplegó por momentos para doblegar al norteamericano, "aparece" cuando sonríe y disfruta del juego.

En la rueda de prensa posterior al triunfo que niveló nuevamente el marcador entre el Equipo Europa y el Equipo Mundial, valoró el encuentro como "muy duro", dado que "Shelton mostró un gran nivel, igual que ayer".

"Incrementó su nivel e hizo un partido muy sólido. Traté de hacerlo lo mejor que pude y mantener peloteos largos en su servicio. Tiene un saque impredecible. Lo hace tremendo. Estoy muy contento con mi reacción en los momentos difíciles, cuando tuve los puntos de 'break' en contra", señaló como claves.

Tras su mala experiencia en la gira americana, el de El Palmar reconoció que "a veces es difícil mantener la motivación" dado que "el calendario está muy apretado y cuesta encontrar días de descanso" porque "tienes que entrenar, viajar mucho alrededor del mundo", y reveló no quiere "ir a torneos algunas veces".

"Creo que hay demasiados torneos y en el futuro probablemente habrá más. Va a haber muchas más lesiones, así que algunos jugadores deberemos renunciar a algunos torneos. Y tenemos familias con las que estar", abundó sobre el tema.

El actual campeón de Roland Garros y Wimbledon apuntó que tiene que ir conociéndose "poco a poco" a sí mismo "para ir mejorando y madurando".

"He jugado pocos torneos pero muchos partidos. Me he perdido campeonatos importantes por culpa a de las lesiones. Las temporadas se hacen muy exigentes. El cuerpo y la mente se agotan poco a poco. La Copa Davis y esta competición me ayudan a sentirme mejor", reseñó.

El número 3 del mundo agradeció el apoyo de la grada, así como el que le brindó el equipo y el entrenador, el legendario tenista sueco Bjorn Borg, en el banquillo: "Después de cada punto, miraba los miraba y fue una sensación diferente que me ha encantado y voy a recordar esta experiencia por mucho tiempo".

Alcaraz valoró como "único" lo que aportaron el escandinavo y John McEnroe, capitán del bloque intercontinental, ya que, expuso, "pusieron el tenis en lo más alto del deporte con su rivalidad" y deseó que el también mítico Roger Federer, presente en la grada, "haya disfrutado" de su tenis.

El tetracampeón de Grand Slams concluyó con una declaración de intenciones de cara a la jornada final del domingo: "Si el equipo me necesita, jugaré mañana. Yo estoy para ellos. Ganar en la Laver es una cosa que me motiva". EFE

jms/ism