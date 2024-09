Viernes, 20 de septiembre de 2024 (04:00 GMT)

LÍBANO ISRAEL

El Líbano eleva a 25 el número de muertos y a 600 el de heridos en las últimas explosiones

Beirut (EFE).- El número de muertos por las últimas explosiones de aparatos de comunicación en el Líbano se elevó este jueves a 25 y el de heridos a unos 600, lo que deja un saldo total de 37 fallecidos en ambas oleadas de los últimos dos días, anunció el Ministerio de Salud Pública. El titular del departamento gubernamental, Firas Abiad, explicó en rueda de prensa que las detonaciones ocurridas el miércoles fueron de más intensidad y tuvieron un mayor "impacto sobre las víctimas", causando 25 muertos y 608 heridos, de los que 61 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos.

LÍBANO ISRAEL

Jefe de Hizbulá: "El enemigo superó en esta operación todos los límites y líneas rojas"

Beirut, 19 sep (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Hasán Nasrala, alertó este jueves de que Israel traspasó todos los "límites" y "líneas rojas" con la explosión de "miles" de aparatos de comunicación que en los últimos dos días mataron a 37 personas e hirieron a casi 3.000 en el Líbano. "El martes, el enemigo israelí tuvo como objetivo miles de aparatos buscapersonas que fueron detonados al mismo tiempo. El enemigo superó en esta operación todos los límites, las leyes y las líneas rojas, no le importó nada en absoluto", denunció el clérigo chií durante un discurso televisado.

ISRAEL PALESTINA

El Gobierno luso informa de un navío con bandera portuguesa con explosivos para Israel

Lisboa (EFE).- El Gobierno de Portugal , que ha prohibido la exportación de armas a Israel, informó de que estudia la situación de un barco de bandera lusa que transporta material explosivo a Montenegro y Eslovenia, aunque su carga será después destinada a tres países, "uno de ellos Israel". El ministro de Exteriores, el conservador Paulo Rangel, dio a conocer esta información en unas declaraciones publicadas hoy por el medio Público y la emisora Renascença, aunque matizó que este material puede ser usado para armamento u otras finalidades, como la construcción.

EEUU ELECCIONES

Trump dice que los judíos que voten por Harris deberían "examinarse de la cabeza"

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó este jueves que los judíos estadounidenses que voten por su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, deberían "examinarse de la cabeza". El republicano participó en la asamblea nacional del Consejo Americano Israelí, una de las mayores organizaciones judías del mundo, celebrada en Washington, donde dijo que es "difícil de creer" que la mayoría de judíos estadounidenses planeen votar por la aspirante demócrata. "Lo digo todo el tiempo: cualquier judío que vote por ella, especialmente ahora, debería examinarse de la cabeza", afirmó el magnate neoyorquino.

VENEZUELA CRISIS

La Eurocámara reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

Estrasburgo (Francia) (EFE).- El Parlamento Europeo reconoció este jueves al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela, en un texto no vinculante que salió adelante con los síes del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha. La resolución, aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela y reclama a la UE y a sus Estados miembros -que tienen la competencia en política exterior- que se unan en el reconocimiento a González.

VENEZUELA CRISIS

González Urrutia aclara que no fue coaccionado por el Gobierno de España para su exilio

Madrid (EFE).- El líder opositor en Venezuela y candidato a la presidencia de su país Edmundo González Urrutia en las elecciones del pasado 28 de julio emitió este jueves un comunicado en Madrid en el que aclara que no ha sido coaccionado por el Gobierno de España para ser trasladado y asilado en este país. "No he sido coaccionado ni por el Gobierno de España ni por el embajador español en Venezuela, Ramón Santos", dice en el comunicado en que comienza justificándolo "ante las diversas versiones que circulan respecto a una supuesta coacción por funcionarios del Estado español". González Urrutia subraya que todas las gestiones de su traslado "fueron supervisadas y facilitadas directamente por el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Alabares, asegurando en todo momento mi bienestar y libertad de decisión".

VENEZUELA ESPAÑA

Venezuela suspende debate sobre ruptura de relación con España por "agenda parlamentaria"

Caracas (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, suspendió este jueves el debate sobre la ruptura de relaciones con España debido a "temas de agenda parlamentaria", según dijo el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, quien no explicó cuándo se prevé abordar este asunto en el pleno. "Tiene que ver con temas de la agenda parlamentaria (...) simplemente agenda parlamentaria", dijo Rodríguez en una rueda de prensa, luego de que terminara la sesión legislativa, que no incluyó el punto en el debate ni ninguna mención a la tensión diplomática entre Caracas y Madrid, pese a que así estaba previsto, según anunció el miércoles. Explicó que el tema quedó fuera del orden del día "en razón de la urgencia" de "un hecho sobrevenido", debido a la aprobación en el Parlamento Europeo de un reconocimiento al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo del país caribeño.

EEUU ELECCIONES

Un candidato republicano se autodenominó "nazi negro" en una web porno, revela la CNN

Washington (EFE).- El polémico candidato republicano a gobernador de Carolina del Norte, el afroamericano Mark Robinson, se autodenominó "nazi negro" y expresó su apoyo al retorno de la esclavitud en Estados Unidos, según una serie de mensajes publicados hace una década en una web pornográfica y que fueron revelados este jueves por la cadena CNN. Tras la publicación de esta investigación, Robinson negó ser al autor de esos mensajes y aseguró que se mantendrá en la carrera electoral de Carolina del Norte, un estado decisivo para las elecciones estadounidenses del próximo 5 de noviembre. La CNN recopiló una serie de mensajes escritos supuestamente por Robinson entre 2008 y 2012, antes de entrar en política y de ejercer su actual cargo de vicegobernador de Carolina del Norte, en una web porno que incluía un foro de discusión.

EEUU NARCOTRÁFICO

Fiscalía de EEUU recalca que García Luna merece cadena perpetua al acercarse su sentencia

Nueva York (EFE).- La fiscalía del distrito Este de Nueva York subrayó este jueves que el exsecretario de Seguridad de México (2006-2012) Genaro García Luna merece ser condenado a cadena perpetua y a una multa mínima de 5 millones de dólares, al acercarse la fecha de su sentencia, que el juez Brian Cogan leerá el 9 de octubre próximo. En febrero pasado García Luna fue declarado culpable de todos los cargos por los que se le acusaba relacionados con el narcotráfico, la delincuencia organizada y el falso testimonio ante las autoridades estadounidenses, lo que le podría costar entre 20 años de cárcel y la prisión a perpetuidad. En su escrito en el que razonan su petición de condena, presentado al juez este jueves, la entidad judicial insiste en que García Luna, como responsable de distintos cargos de seguridad, "explotó su autoridad y su poder aceptando millones de dólares en sobornos de una organización que había jurado perseguir" (el cartel de Sinaloa) y que "promovió una conspiración para responsable de la muerte de miles de ciudadanos estadounidenses y mexicanos".

UE APPLE

Bruselas exige a Apple abrir los sistemas operativos de iPhone y iPad a sus rivales

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea anunció este jueves el inicio de contactos con la multinacional Apple para que abra sus sistemas operativos de IPhone y iPad a desarrolladores de tecnologías rivales, de acuerdo con las obligaciones de la nueva ley de mercados digitales (DMA, en inglés). En concreto, el Ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos formales para "asistir" a la compañía a cumplir con las "obligaciones de interoperabilidad" que impone dicha legislación con respecto a sus sistemas operativos iOS y iPadOS, según explicó la institución en un comunicado.

MARRUECOS EMIGRACIÓN

Marruecos afirma que 3.000 jóvenes intentaron cruzar a Ceuta el pasado fin de semana

Rabat (EFE).- El Gobierno de Marruecos afirmó este jueves que 3.000 jóvenes intentaron cruzar la frontera con la ciudad española de Ceuta el pasado fin de semana, siguiendo un llamamiento por internet a hacerlo de forma masiva. El portavoz del Ejecutivo marroquí, Mustafá Baitas, ofreció las primeras cifras oficiales del intento de cruce masivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando informó de que 152 personas detenidas fueron puestas a disposición de la justicia imputadas de incitar a la emigración ilegal.

HAITÍ GOBIERNO

El primer ministro de Haití promete organizar elecciones en noviembre de 2025

Puerto Príncipe (EFE).- El primer ministro de Haití, Garry Conille, renovó este jueves su compromiso de organizar elecciones generales en noviembre de 2025, durante una declaración a la nación realizada en el marco de una audiencia pública con motivo de sus 100 primeros días de mandato. "No tengo ninguna duda de que juntos seremos capaces de restablecer la seguridad. Ayudaremos a los desplazados a regresar a sus hogares. Reactivaremos nuestra economía. Haremos los cambios necesarios en nuestra Constitución. Y, por último, celebraremos elecciones el año que viene y habrá un nuevo gobierno el 7 de febrero de 2026", prometió Conille. En su opinión, "las elecciones de noviembre de 2025 y la toma de posesión de un gobierno electo en 2026 serán pasos cruciales para empezar a construir una nación más fuerte y, sin duda, más resistente".EFE

