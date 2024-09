Thibaut Courtois presenta su documental arropado por Mishel Gerzig y todos sus compañeros del Real Madrid

En uno de sus mejores momentos a nivel personal y profesional tras superar la grave lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego gran parte de la temporada pasada, Thibaut Courtois ha presentado este jueves su proyecto más especial. El portero del Real Madrid debuta en la pequeña pantalla con su propio documental, 'La vuelta del número 1' en Prime Video, en el que no solo habla de su faceta de futbolista y reconoce el reto que ha supuesto estar lesionado cerca de 9 meses, sino que también relata cómo es su día a día en Madrid junto a su mujer Mishel Gerzig -con la que se casó en verano de 2023- y sus tres hijos, Adriana y Nicolás (fruto de su relación con Marta Domínguez) y la pequeña Ellie, que nació el pasado 2 de abril, con la modelo israelí. En un escenario de lujo como el estadio Santiago Bernabéu, que como asegura ya es su "casa", Courtois presentó su docuserie arropado no solo por su pareja, sino también por gran parte de la plantilla del Real Madrid, una piña en el gran día del guardameta. Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham, Militao, Brahim Díaz, Lucas Vázquez, Rodrygo, Eduardo Camavinga, Dani Carvajal -con su mujer Daphe Cañizares-, Fede Valderde -con Mina Bonino-, Luka Modric -con Vanja Bosnic- o Tchouaméni entre otros. También amigos y rostros conocidos como Ilia Topuria y Girogina Uzcategui, Tomás Páramo y María García de Jaime, Colate Vallejo-Nágera, la influencer Marta Díaz, o Pablo Castellano sin María Pombo, que no quisieron perderse la première del documental en el que el portero desvela su faceta más desconocida y personal. "Estoy muy feliz de poder estrenarlo y que la gente vea un poco cómo ha sido mi carrera hasta hoy juntándolo con cómo ha sido mi recuperación de la lesión. Ha habido algunos momentos difíciles y duros, pero al final con el apoyo de la familia, de mi mujer, de la gente del club, se han pasado muy rápido los meses y feliz por cómo ha quedado" ha reconocido. Como nos cuenta, también ha habido momentos inolvidables, "como el nacimiento de mi hija, con mis otros hijos, momentos de visitar Bélgica, de estar con Fórmula 4... Muchas cosas personales en casa, algunos lloros también, sentimientos, pero creo que eso es lo bonito de toda la historia" confiesa, invitando a sus seguidores a que vean la docuserie para descubir cómo ha sido "jugar en un equipo de un pueblo de pequeño y llegar al mejor club del mundo". A su lado, derrochando complicidad y gestos de cariño, su mujer Mishel Gerzig, espectacular con un total look blanco con un vestido palabra de honor con un llamativo escote tipo cut-out: "Estoy muy emocionada, es que estos días tengo piel de gallina siempre, estoy muy nerviosa, quiero que todo el mundo vea el Thibaut que yo veo, no solo el mejor portero del mundo, también la mejor persona del mundo, todo el mundo lo verá ahora. Estoy muy orgullosa de él, de su trabajo muy duro. Vais a ver momentos muy bonitos, pero también momentos muy duros, también profesionalmente, momentos familiares, de amor, todo muy de verdad y muy natural. Vais a entrar en nuestra casa" ha desvelado la modelo con una gran sonrisa. Y es que como asegura, Courtois es "el mejor como partner, como padre, como persona, como jugador... es el mejor, tiene el corazón tan grande, también es gracioso que es importante. Es una persona muy especial". "Es muy bonito y verlo cómo puede hacer dos cosas, ser un jugador tan grande, pero también una persona tan amable y tan familiar. Siempre tiene tiempo para sus hijos y para mí, para toda la familia y amigos pero también está muy concentrado en lo que quiere y lucha siempre para conseguirlo" confiesa. La pareja se convirtió en padres de su primera hija en común, Ellie, el pasado 2 de abril; y como reconoce la israelí, les encantaría ampliar la familia. "Sí quieremos, pero no planeamos mucho. Así vivimos" afirma. Nos ha sorprendido lo bien que Mishel habla español, y como nos ha contado no ha sido dando clases particulares con un profesión sino gracias a "hablar con los amigos, con los niños... Ese es mi español, solo con practicar es así. Thibaut me enseña español, yo le enseño mi hebreo.. En nuestra casa tenemos siete idiomas diferentes, hablamos muchos idiomas en casa. Flamenco, francés, hebreo, Rusia de mis padres, inglés, español..." asegura divertida. Como confiesa, está feliz en nuestro país. "España me encanta y me encanta Madrid, es una ciudad bonita, la gente es muy bonita y me encanta estar aquí. Y con el Real Madrid, claro. Espero que Thibaut esté muchos años más con su equipo, el equipo de sus sueños. Es familia, es su casa, espero que estemos aquí para mucho tiempo" concluye.

