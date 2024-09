Suben a 293 los muertos y a 89 los desaparecidos por las inundaciones en Birmania

Bangkok, 20 sep (EFE).- La junta militar de Birmania informó que al menos 293 personas han muerto y 89 permanecen desaparecidas a raíz de las inundaciones que registra Birmania desde la semana pasada, publica este viernes la prensa oficialista.

Más de 160.000 personas se encuentran refugiadas en los 425 campamentos de emergencia habilitados, mientras que según los datos del régimen castrense casi 169.000 casas quedaron sumergidas, desglosa el diario The Global New Light of Myanmar.

No obstante, es difícil saber el número exacto de víctimas y afectados debido en parte al difícil acceso a ciertas zonas por los problemas de infraestructura y la opacidad de la junta militar, que detenta el poder desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

Conforme al relato de la prensa oficialista, el agua ha comenzado a descender en algunas regiones del centro del país, las más afectadas, entre ellas Naipyidó, donde ahora los trabajos se centran en la atención sanitaria de las víctimas, limpieza y restauración.

Los equipos de búsqueda y rescate mantienen el operativo en otras poblaciones afectadas.

Por otro lado, el Departamento de Meteorología espera la llegada de fuertes lluvias desde hoy hasta el próximo miércoles sobre la capital y otras regiones azotadas por las inundaciones como Mandalay, Magway y Shan, entre otras.

El golpe de Estado de 2021, que derrocó el régimen democrático de Aung San Suu Kyi, detenida desde entonces, exacerbó la guerra de guerrillas activa desde hace décadas. Esta complicada situación del país también demora la distribución de ayuda humanitaria.

Millones de personas se han visto afectadas por el temporal en el Sudeste Asiático, principalmente en Vietnam, golpeado por el tifón Yagi el 7 de septiembre y donde dejó alrededor de 300 muertos, tras pasar por Filipinas y China, y afectar también a Laos y Tailandia.

Al impacto del Yagi, procedente del mar de China Meridional, se han sumado en Birmania las lluvias monzónicas procedentes de la bahía de Bengala. EFE

