Rueda exige a Sánchez "cortar de raíz" la biteralidad en financiación y dice que no ha recibido ninguna oferta concreta

El presidente de la Xunta de Galicia, el 'popular' Alfonso Rueda, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la reunión que han mantenido este viernes que "corte de raíz" la posibilidad de acuerdos singulares en financiación, como el concierto económico para Cataluña, a la vez que ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta concreta como la condonación de la deuda para intentar calmar las críticas a este cupo catalán. Así se ha expresado Rueda en una rueda de prensa desde el Palacio de La Moncloa tras el encuentro bilateral que ha mantenido este viernes con Sánchez, enmarcado en la ronda de reuniones con los presidentes autonómicos, insistiendo en negociar la financiación autonómica de manera multilateral. Por ello, el presidente gallego le ha trasladado su petición de acabar con la bilateralidad en financiación autonómica, explicando que en este encuentro no se ha producido ningún amago de negociación en materia de financiación porque, según ha dicho, cree que el marco para ello es con todos los presidentes a través de la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Al ser preguntado por si había hablado con Sánchez sobre la condonación de la deuda, Rueda ha confirmado que no ha recibido ninguna oferta concreta en esta reunión, apostillando que el jefe del Ejecutivo le había trasladado que las quitas de deuda eran otra fórmula dentro del sistema de financiación general. ((((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))

Compartir nota: Guardar Nuevo