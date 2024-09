Mayte Zaldívar rompe a llorar al dar la última hora de Julián Muñoz: "Se va apagando"

Continúa la preocupación máxima en torno al estado de salud de Julián Muñoz tras su ingreso de urgencia en un hospital de Marbella el pasado domingo. Y es que las noticias que llegan desde el centro médico no son buenas, y tan delicada es la situación que Mayte Zaldívar no podía contener las lágrimas fuera de cámaras al dar la última hora sobre su marido. Así lo revelaba este miércoles el reportero de 'Y ahora Sonsoles' que está a las puertas del hospital esperando cualquier novedad sobre el exalcalde de Marbella. Tal y como relataba, su mujer no pudo contener el llanto al confesar que Julián "se va apagando un poquito" ya que las últimas noches no han sido fáciles. Sin embargo, y aunque ahora mismo no tenga ánimo, no quiera comer ni levantarse, y le cueste mantenerse despierto, su familia no pierde "la esperanza" y confían en que "vaya mejor la cosa", como reconocía Mayte al abandonar el hospital. "Ya no es nada fácil pero bueno, a ver si lo recuperamos un poco. Lo que queremos es que se anime un poquito y que esté tranquilo" expresaba. Unas preocupantes declaraciones tras las que ha reaparecido esta mañana con cara de circunstancias y sin ánimos para hablar con la prensa a su llegada a la clínica acompañada por su hija Elia para visitar a Julián, limitándose a confirmar con la cabeza que informará de la última hora tras verle y hablar con los médicos.

